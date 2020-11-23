25日放送の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2020』（後7：00～10：54）で披露される、「今聴きたい！国民が選んだジャニーズメドレー！」の歌唱ラインナップが発表された。

この日発表されたのは、2つのパートのうちPart2の「女性が選ぶ！今聴きたいジャニーズソング」。「シンデレラガール」（King ＆ Prince）はHey! Say! JUMP、「D.D.」（Snow Man）はSixTONES、「weeeek」（NEWS）は関ジャニ∞、「ウィークエンダー」（Hey! Say! JUMP）はSexy Zoneがカバー。そして、「感謝カンゲキ雨嵐」（嵐）はKAT-TUNとPart2全員で歌唱する。

22日にはPart1「男性が選ぶ！今聴きたいジャニーズソング」の楽曲も公開。「Real Face」（KAT-TUN）はSnow Man、「ええじゃないか」（ジャニーズWEST）はKing ＆ Prince、「Imitation Rain」（SixTONES）はNEWS、「RUN」（Sexy Zone）はジャニーズWESTがカバー。そして、「無責任ヒーロー」（関ジャニ∞）は嵐とPart1全員で歌唱する。

同番組は4時間の生放送で、総合司会は嵐の櫻井翔、司会は羽鳥慎一と同局の滝菜月アナ、ネクストゲートMCはバカリズム。

■『ベストアーティスト2020』出演アーティスト（50音順）

IZ*ONE

絢香

嵐

[Alexandros]

家入レオ

いきものがかり

池田エライザ

EXILE

AKB48

KAT-TUN

関ジャニ∞

清塚信也

King & Prince

King Gnu

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

ジェジュン

GENERATIONS from EXILE TRIBE

柴咲コウ

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

DA PUMP

DISH//

TOMORROW X TOGETHER

ナオト・インティライミ

NiziU

NEWS

乃木坂46

Perfume

BTS

日向坂46

Foorin

福山雅治

Hey! Say! JUMP

三浦大知

Mr.Children

宮本浩次

LiSA

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