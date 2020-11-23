『ベストアーティスト』ジャニーズメドレー全曲解禁 SixTONESが「D.D.」歌唱
2020年11月23日 21時00分 (11月23日 22時05分更新)
25日放送の日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2020』（後7：00～10：54）で披露される、「今聴きたい！国民が選んだジャニーズメドレー！」の歌唱ラインナップが発表された。
この日発表されたのは、2つのパートのうちPart2の「女性が選ぶ！今聴きたいジャニーズソング」。「シンデレラガール」（King ＆ Prince）はHey! Say! JUMP、「D.D.」（Snow Man）はSixTONES、「weeeek」（NEWS）は関ジャニ∞、「ウィークエンダー」（Hey! Say! JUMP）はSexy Zoneがカバー。そして、「感謝カンゲキ雨嵐」（嵐）はKAT-TUNとPart2全員で歌唱する。
22日にはPart1「男性が選ぶ！今聴きたいジャニーズソング」の楽曲も公開。「Real Face」（KAT-TUN）はSnow Man、「ええじゃないか」（ジャニーズWEST）はKing ＆ Prince、「Imitation Rain」（SixTONES）はNEWS、「RUN」（Sexy Zone）はジャニーズWESTがカバー。そして、「無責任ヒーロー」（関ジャニ∞）は嵐とPart1全員で歌唱する。
同番組は4時間の生放送で、総合司会は嵐の櫻井翔、司会は羽鳥慎一と同局の滝菜月アナ、ネクストゲートMCはバカリズム。
■『ベストアーティスト2020』出演アーティスト（50音順）
IZ*ONE
絢香
嵐
[Alexandros]
家入レオ
いきものがかり
池田エライザ
EXILE
AKB48
KAT-TUN
関ジャニ∞
清塚信也
King & Prince
King Gnu
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
ジェジュン
GENERATIONS from EXILE TRIBE
柴咲コウ
ジャニーズWEST
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
DA PUMP
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
ナオト・インティライミ
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
BTS
日向坂46
Foorin
福山雅治
Hey! Say! JUMP
三浦大知
Mr.Children
宮本浩次
LiSA
IZ*ONE
絢香
嵐
[Alexandros]
家入レオ
いきものがかり
池田エライザ
EXILE
AKB48
KAT-TUN
関ジャニ∞
清塚信也
King & Prince
King Gnu
櫻坂46
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE
ジェジュン
GENERATIONS from EXILE TRIBE
柴咲コウ
ジャニーズWEST
SixTONES
Snow Man
SEKAI NO OWARI
Sexy Zone
DA PUMP
DISH//
TOMORROW X TOGETHER
ナオト・インティライミ
NiziU
NEWS
乃木坂46
Perfume
BTS
日向坂46
Foorin
福山雅治
Hey! Say! JUMP
三浦大知
Mr.Children
宮本浩次
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