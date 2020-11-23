＜湖山探鳥＞　見分けは胸の斑紋

2020年11月23日 05時00分 (11月23日 13時06分更新) 会員限定
　エゾビタキは、以前に掲載したコサメビタキとよく似ている。ついでに、サメビタキともよく似ている。この三種は見分けが難しい。特徴としては、胸の斑紋が他の二種よりはっきりしているところだが、これも個体差がありそうで…。野鳥ビギナーのカメラマンは、自分で判断できず悩んでしまった。　（高島市で、写真・文＝横田信哉）
　　＝随時掲載します。
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