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三井寺三福神を公開 コロナ終息「祈り前向きに」
大津市の三井寺は二十二日、新型コロナウイルスの終息を祈願し、七福神で知られる弁財天、大黒天、毘沙門天...
11月23日
【滋賀】草津の病院集団感染、新たに男性２人確認
県内では二十二日、新たに十〜八十代の男女五人の新型コロナウイルス感染が確認された。全員が軽症。県内の...
ひきこもりの悩み、２６、２７日に一斉電話相談 県内５団体
県社会福祉協議会（草津市）ら県内五団体が二十六〜二十七日に、「ひきこもり一斉電話相談」を実施する（三...
＜キラリ近江びと＞ ＳＤＧｓインパクトラボ理事・戸簾隼人さん
２０３０年までに、経済や環境などの分野ごとに取り組む目標をまとめた、国連の「持続可能な開発目標（ＳＤ...
「プロで長く活躍したい」 中日３位指名・土田龍空選手が仮契約
中日は二十二日、ドラフト三位で指名した近江高校の土田龍空選手（１７）＝一七九センチ、七七キロ、右投げ...
湖魚・ニゴロブナ刺し身を商品化へ 地域おこし協力隊・沖島の山角さん
近江八幡市の地域おこし協力隊として二〇一八年三月に着任し、琵琶湖に浮かぶ沖島で暮らす山角美佳子さん（...
11月22日