Snow Manが表紙を飾った12月2日発売の『anan』 (C)マガジンハウス

人気グループ・Snow Manが12月2日発売の女性グラビア誌『anan』(マガジンハウス)の表紙に登場。「カラダを守る、温活!」特集にふさわしく、思い思いのコートを着こなした9人の姿が“温かさ”とみなぎる“熱気”を感じさせる仕上がりになった。

主演映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』が12月4日に全国公開となるSnow Man。公開日直前に、グループでは4度目となるanan 表紙登場が実現した。10月より掲載中の、メンバーひとりずつ登場し、映画の見どころを語り尽くす短期集中連載「『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』の軌跡」も、毎回大反響だ。

今回の表紙にもなったコートスタイルは、ダンディなチェスターコートや柔らかい素材感のチェックコート、アクティブに着崩したトレンチなど、メンバーのイメージに合わせてアイテムをチョイス。それぞれの個性がミックスされた着こなしにも注目してほしい。さらに、コート姿の9 人が一直線に歩いているような“行進カット”の連続ショットも必見。思わず部屋に飾りたくなってしまうはず。

一転して、ニットのスタイルは、リラックス感のある雰囲気のなかにも男らしいボディラインがちらり。シンプルだからこそ色香がにじみ出るコーディネートになっている。暖色の光に照らされた熱い瞳と、湿度のあるしっとりした肌や瞳にドキドキ。どれも、見ているだけで“温活”になるような、ホットなパワーを感じるグラビアとなっている。

インタビューでは、「ファンの心を温めるひとことを!」というリクエストに全力で答えてくれている。冬のお気に入りの過ごし方や温めテクニック、冬の美容ケア方法についても語っている。

