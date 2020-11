乃木坂46

人気アイドルグループの乃木坂46が、25日に出演する日本テレビ系音楽特番『ベストアーティスト2020』(後7:00~)で、白石麻衣の卒業後初となるシングル曲を初披露することが明らかになった。

白石の卒業シングル「しあわせの保護色」から約10ヶ月ぶりとなる最新シングルは、新センター山下美月ということだけが発表されているが、それ以外全てが未だベールに包まれている。番組内でその全貌が明かされることとなった。

『ベストアーティスト2020』では全出演者41組の出演が決定。BTSは、韓国人初となる米ビルボードシングルチャート1位を獲得し、YouTubeでのミュージックビデオ再生数が6億回を突破したヒット曲「Dynamite」をパフォーマンスする。

ジャニーズメドレーのテーマは「今聴きたい!国民が選んだジャニーズメドレー!」に決定。アンケートで募集した「今聴きたいジャニーズソング」を、別グループが歌う一夜限りのカバーメドレーとなる。

6年ぶり出演のMr.Childrenは、同局系朝の情報番組『ZIP!』のテーマソング「The song of praise」をテレビ初披露。福山雅治は30周年スペシャルメドレーとして、大泉洋主演映画『新解釈・三國志』(12月11日公開)主題歌「革命」、波瑠主演ドラマ『#リモラブ ~普通の恋は邪道~』主題歌「心音」、2000年の大ヒット曲「桜坂」の3曲を歌う。

King Gnuは柴咲コウ主演ドラマ『35歳の少女』主題歌「三文小説」を、LiSAは大人気アニメ『鬼滅の刃』主題歌「紅蓮華」と「炎」を披露する。

「総再生回数9億超え!みんな歌えるハッピーソングメドレー」曲も全曲解禁。嵐「Happiness」、SEKAI NO OWARI「RPG」、DA PUMP「U.S.A.」、NiziU「Make you happy」、Foorin「パプリカ」で番組の幕開けを飾る。

■『ベストアーティスト2020』出演アーティスト(50音順)

IZ*ONE

絢香

嵐

[Alexandros]

家入レオ

いきものがかり

池田エライザ

EXILE

AKB48

KAT-TUN

関ジャニ∞

清塚信也

King & Prince

King Gnu

櫻坂46

三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE

ジェジュン

GENERATIONS from EXILE TRIBE

柴咲コウ

ジャニーズWEST

SixTONES

Snow Man

SEKAI NO OWARI

Sexy Zone

DA PUMP

DISH//

TOMORROW X TOGETHER

ナオト・インティライミ

NiziU

NEWS

乃木坂46

Perfume

BTS

日向坂46

Foorin

福山雅治

Hey! Say! JUMP

三浦大知

Mr.Children

宮本浩次

LiSA

▽総合司会

櫻井翔

▽司会

羽鳥慎一、滝菜月(日本テレビアナウンサー)

▽ネクストゲートMC

バカリズム

関連キーワード エンタメ総合