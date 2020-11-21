【日本シリーズスタメン】菅野と千賀の投げ合い 巨人はDHに亀井を起用
2020年11月21日 17時45分
◇21日 SMBC日本シリーズ第1戦 巨人―ソフトバンク（京セラドーム大阪）
巨人とソフトバンクが対戦する日本シリーズ第1戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。35年ぶりに全試合でDH制が採用され、第1戦で巨人は亀井善行外野手（38）を「6番・DH」で起用した。予告先発は巨人が菅野智之投手（31）、ソフトバンクが千賀滉大投手（27）と発表されている。
【ソフトバンク】
１番・二・周東
２番・一・中村晃
３番・中・柳田
４番・左・グラシアル
５番・右・栗原
６番・指・デスパイネ
７番・遊・牧原
８番・三・松田宣
９番・捕・甲斐
先発投手・千賀
１番・二・周東
２番・一・中村晃
３番・中・柳田
４番・左・グラシアル
５番・右・栗原
６番・指・デスパイネ
７番・遊・牧原
８番・三・松田宣
９番・捕・甲斐
先発投手・千賀
【巨人】
１番・二・吉川尚
２番・右・松原
３番・遊・坂本
４番・三・岡本
５番・中・丸
６番・指・亀井
７番・一・中島
８番・左・ウィーラー
９番・捕・大城
先発投手・菅野
１番・二・吉川尚
２番・右・松原
３番・遊・坂本
４番・三・岡本
５番・中・丸
６番・指・亀井
７番・一・中島
８番・左・ウィーラー
９番・捕・大城
先発投手・菅野
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