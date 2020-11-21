【日本シリーズスタメン】菅野と千賀の投げ合い 巨人はDHに亀井を起用

2020年11月21日 17時45分

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巨人先発の菅野

巨人先発の菅野

  • 巨人先発の菅野
◇21日　SMBC日本シリーズ第1戦　巨人―ソフトバンク（京セラドーム大阪）
　巨人とソフトバンクが対戦する日本シリーズ第1戦のスターティングメンバーが試合前に発表された。35年ぶりに全試合でDH制が採用され、第1戦で巨人は亀井善行外野手（38）を「6番・DH」で起用した。予告先発は巨人が菅野智之投手（31）、ソフトバンクが千賀滉大投手（27）と発表されている。
【ソフトバンク】
１番・二・周東
２番・一・中村晃
３番・中・柳田
４番・左・グラシアル
５番・右・栗原
６番・指・デスパイネ
７番・遊・牧原
８番・三・松田宣
９番・捕・甲斐
先発投手・千賀
【巨人】
１番・二・吉川尚
２番・右・松原
３番・遊・坂本
４番・三・岡本
５番・中・丸
６番・指・亀井
７番・一・中島
８番・左・ウィーラー
９番・捕・大城
先発投手・菅野

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