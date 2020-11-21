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滋賀県東近江市の病院で二〇〇三年、男性患者＝当時（７２）＝が死亡した「呼吸器事件」を巡り、再審無罪が...
11月21日
現金提供「夫に報告」 被告人質問で案里被告、説明食い違い
昨年七月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、公選法違反の罪に問われた参院議員河井案里被告（４７）の被...
論文２０編の不正認定 愛院大追加調査、歯学部元講師ら関与
愛知学院大（愛知県日進市）は二十日、尾関伸明・元歯学部講師や茂木真希雄・薬学部准教授らが二〇一三〜一...
提供精子で生まれた女性苦悩 出自知る権利認めて 法制化先送り
「自分は誰から生まれたのか、知りたい」という願いを抱える人たちがいる。第三者の精子を使った非配偶者間...
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フィリピン政府が十二月一日、在名古屋総領事館を名古屋市中区栄三のビルに開設する予定であることが、関係...
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十月の愛知県岡崎市長選で「全市民への一律五万円給付」を看板公約に掲げ、十八日の岡崎市議会で関連議案が...