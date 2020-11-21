名古屋地検一宮支部は二十日、麻薬取締法違反（所持）の疑いで逮捕された愛知大の学生で本籍愛知県豊橋市、住居不定の岩堀新大（あらた）被告（２１）を不起訴とした。理由は明らかにしていない。

岩堀被告は新型コロナウイルスの影響で売り上げが減った事業者に国が支給する持続化給付金をだまし取ったとして、同支部に詐欺罪で起訴されている。



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