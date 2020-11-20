すとぷりの最新アルバム『Strawberry Prince』が、初週23.0万枚を売り上げ、11月17日発表の最新「オリコン週間アルバムランキング」で初登場1位を獲得した。

以降10位までのランキングはこちら。

1位： Strawberry Prince ／ すとぷり

2位： This is 嵐 ／ 嵐

3位： 00(オーツー) ／ ORβIT

4位： NEED ／ 渋谷すばる

5位： In the Fairlife ／ 浜田省吾

6位： ;[Semicolon](Special Album) ／ SEVENTEEN

7位： Super One ／ SuperM

8位： ALL IN ／ Stray Kids

9位： KINGDOM HEARTS -III,II.8,Unchained χ & Union χ[Cross]- Original Soundtrack ／ 下村陽子,石元丈晴,関戸剛

10位： POWER UP ／ AC/DC

11位以降のランキングは「ORICON NEWS」にて掲載。



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