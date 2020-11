おのののか (C)ORICON NewS inc.

今年9月に水泳選手の塩浦慎理との結婚を発表したタレント・おのののかが20日、自身のインスタグラムを更新。密着×変顔2ショットを公開した。

おのは「先日1ヶ月ぶりに帰国した夫。PCR検査も陰性、おうちで元気に時差ボケと戦っております 笑」と久々の夫婦2ショットを披露。「遠征先では、ホテルと会場の行き来のみでモヒカンも仕上がってないみたいですが笑 何事もなく無事に帰ってきてくれて良かったです」と、それぞれに“変顔”をした密着ショットをアップした。

また、「日本テレビ【行列のできる法律相談所】に出演させていただきます 遠征に行っていた夫もVTRで出演」と紹介し、「夫婦初共演! とはいきませんでしたが、私たちの馴れ初めや夫婦生活などお話させていただいています。ちょっと、、というか、結構恥ずかしい あたたかく見守ってくれたら嬉しいです。。」と夫婦でのテレビ出演を伝えた。

この投稿に「良いですね!」「3枚目めちゃめちゃ笑ってしまった」「本当に素敵なご夫婦ですね!!」「忘れてた!チョッとビックリ!!」「Kawaii You guys are so cute!!!!」などの声が寄せられている。

