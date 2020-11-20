講談社の漫画誌『週刊少年マガジン』（講談社）では、18日発売の51号から4週連続でアイドルグループ・櫻坂46をフィーチャーした「櫻坂46祭り」を実施。第2弾となる52号（25日発売）の表紙を飾る小池美波のグラビアが先行公開された。

第1弾は欅坂46でキャプテンを務めた菅井友香が登場。12ページの大ボリュームで、鎌倉を自由に遊ぶ姿をたっぷり披露した。2番手の小池も優しい自然光に包まれたスタジオの中でナチュラルな表情を見せている。

「櫻坂46祭り」に登場するメンバー一覧も発表。4号連続購入で紙版「週刊少年マガジン」の巻頭グラビアについている応募券を送ると、登場する13人のメンバーのオリジナルポストカードセットが必ず当たる企画も開催している。

●『週刊少年マガジン』4号連続「櫻坂46祭り」出演陣

＜51号 11月18日発売＞

表紙・巻頭グラビア 1期生・菅井友香

＜52号 11月25日発売＞

表紙・巻頭グラビア 1期生・小池美波

センターグラビア 1期生・渡辺梨加

巻末グラビア 2期生・守屋麗奈

＜1号 12月2日発売＞

表紙・巻頭グラビア 2期生・藤吉夏鈴＆山崎天

センターグラビア 2期生・関有美子＆松平璃子

巻末グラビア 2期生・大沼晶保＆大園玲

＜2・3合併号 12月9日発売＞

表紙・巻頭グラビア 2期生・森田ひかる

センターグラビア 1期生・尾関梨香

巻末グラビア 2期生・井上梨名

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