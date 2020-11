ジャニーズの6人組グループ・SixTONES(ストーンズ)が、来年1月6日に初アルバム 『1ST』(ファースト)をリリースすることが決定した。あわせて、本作を引っ提げた全国アリーナツアー『on eST』(オン エスト)を来年1月4日からスタートさせ、全国7ヶ所で30公演開催することも発表された。

昨年1月22日のデビューから1年のタイミングでリリースされるSixTONES初のフルアルバム『1ST』は、グループ名の由来ともなった 「原石」「音色」の名を冠した初回盤、通常盤の3形態でリリース。

全形態共通でシングル表題曲「Imitation Rain」「NAVIGATOR」「NEW ERA」の3曲と、ロック、ヒップホップ、R&B、ポップス、EDM、バラードなど、あらゆる音楽ジャンルを “SixTONES” というフィルターを通して昇華した新曲7曲を収録する。

形態別では「初回盤A:原石盤」(全15曲)にはライブ人気曲や思い出の曲など、「原石」だったジャニーズJr.時代の楽曲5曲を待望の音源化。付属DVDには、SixTONES史上“最叫”キラーチューンの新曲「ST」のミュージックビデオ(MV)を、メイキングやソロアングルも含めて完全収録する。

「初回盤B:音色盤」(全13曲)はSixTONESの新たな「音色」として、メンバー2人ずつのユニット曲を3曲収録。いずれも各メンバーの個性と音楽性が凝縮し、全く方向性の異なる3曲が完成した。それぞれMVが制作され、付属DVDに完全収録。3組・6人それぞれの音楽性が映像でも楽しめる。

通常盤(全13曲)は、全形態共通の10曲に加え、SixTONESにとって新たなジャンルに挑戦した新曲2曲を追加。さらに人気曲「Telephone」が“1ST ver.”として収められる。初回仕様にはフォトブック(20P)も同梱される。

実はこのアルバム、11月11日発売の3rdシングル「NEW ERA」のプロモーション期間中にヒントが隠されていた。TBS系『CDTVライブ!ライブ!』とテレビ朝日系『ミュージックステーション』出演時、振付には「原石」「音色」の手話が追加されていた。

また、「NEW ERA」特設サイトは「原石」「音色」2種類のサイトがあり、ランダムで表示される仕様に。14日放送のニッポン放送 『SixTONESのオールナイトニッポン サタデースペシャル』 の番組ラストには、事前告知一切なしで、アルバムに収録される未発表の新曲 「ST」(エスティ―)をオンエアし、説明もなくそのまま放送終了となり、大きな話題を呼んだ。このほかにもメンバーのブログや雑誌記事、公式SNSなど、数々の伏線が張り巡らされ、それに気づいたファンの間で推理合戦となっていた。

ジェシーは「時間をかけて精一杯つくったアルバムです! いろいろなジャンルの楽曲が詰まっており、どんな方たちにも楽しんでもらえると思うので、ぜひ手に取って聴いて頂きたいです!」とコメント。ツアーも決まり、「SixTONES一同、ファンの皆さんに会える事が何より1番うれしく思っております! 対策をしながらも全力でLIVEを楽しみ、最高な時間を作りたいなと感じています!」と意気込んでいる。

ツアータイトル『on eST』は、アルバム名『1ST』を分解(1=one + ST)し、「状態を表す前置詞のon」と「最上級を表す英文法=est」として再構築。ライブがSixTONESにとって最上級の時間であること、本ツアーでSixTONESの出せる最上級を出すという意思が込められている。

■SixTONES 全国アリーナツアー『on eST』

▽2021年

1月4日(月) ~ 7日(木) :神奈川 ・ 横浜アリーナ

1月28日(木)・29日(金) :愛知・日本ガイシ スポーツプラザ ガイシホール

2月6日(土)・7日(日) :宮城・セキスイハイムスーパーアリーナ

2月16日(火)・17日(水) :大阪・大阪城ホール

3月13日(土)・14日(日) :福岡・マリンメッセ福岡

3月20日(土祝)・21日(日) :新潟・朱鷺メッセ 新潟コンベンションセンター

3月26日(金) ~ 28日(日) :北海道・真駒内セキスイハイムアイスアリーナ

■SixTONES 1stアルバム『1ST』収録内容

▽初回盤A:原石盤

【CD】

01. ST

02. NAVIGATOR

03. Special Order

04. NEW ERA

05. Curtain Call

06. Dance All Night

07. S.I.X

08. Coffee & Cream

09. Imitation Rain

10. Lifetime

11. この星のHIKARI

12. BE CRAZY

13. "Laugh" In the LIFE

14. Rollin’

15. RAM-PAM-PAM

【DVD】

ST -Music Video-

ST -Music Video Making-

ST -Music Video Solo Angle-

▽初回盤B:音色盤

【CD】

※1~10は全形態共通

11. EXTRA VIP(Jesse × Juri Tanaka)

12. My Hometown(Yugo Kochi × Shintaro Morimoto)

13. ってあなた(Taiga Kyomoto × Hokuto Matsumura)

【DVD】

EXTRA VIP -Music Video-

My Hometown -Music Video-

ってあなた -Music Video-

▽通常盤

【CD】

※1~10は全形態共通

11. うやむや

12. Mad Love

13. Telephone 1ST ver.

