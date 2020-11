年末恒例の『第62回輝く!日本レコード大賞』各賞受賞者・作品が20日、発表された。優秀作品賞10作品の中から「日本レコード大賞」が、新人賞4組の中から「最優秀新人賞」が、12月30日にTBS系で4時間半(後5:30~10:00)にわたって生放送される授賞式で決定する。

日本レコード大賞は、第59回は「インフルエンサー」、第60回は「シンクロニシティ」と乃木坂46が2連覇中だったが、前回の第61回は小中学生5人組ユニット・Foorinの「パプリカ」が、史上最年少となる平均年齢11.2歳で受賞した。

今回は、10月16日の公開から1ヶ月で1750万人を動員、興行収入233億円(歴代5位)を突破する大ヒットを記録しているアニメ映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌でLiSAが歌う「炎」、2年ぶりの大賞奪還を狙う乃木坂46の「世界中の隣人よ」など10曲が、大賞候補となる優秀作品賞を受賞した。

オーディション番組『Nizi Project』から6月末に誕生し、“縄跳びダンス”が一大ブームとなったプレデビュー曲「Make you happy」が配信でヒットした9人組ガールズグループ・NiziUは、12月2日のCDデビューを前に、特別賞を受賞。前出の『鬼滅の刃』も同賞を受賞した。

■『第62回輝く!日本レコード大賞』各賞受賞者/作品

【優秀作品賞】

「I'm Here」三浦大知

「愛をください~Don't you cry~」純烈

「足跡」Little Glee Monster

「香水」瑛人

「世界中の隣人よ」乃木坂46

「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」DISH//

「離れていても」AKB48

「母」氷川きよし

「Fantasista~ファンタジスタ~」DA PUMP

「炎」LiSA

※曲名50音順

【新人賞】

真田ナオキ

Novelbright

豆柴の大群

Rin音

※50音順

【特別賞】

Uru

鬼滅の刃

NiziU

松田聖子

米津玄師

※50音順

【特別国際音楽賞】

BTS

【特別功労賞】

梓みちよ

小林信吾

ジャッキー吉川

筒美京平

服部克久

弘田三枝子

前田俊明

丸山雅仁

※50音順

【最優秀歌唱賞】

福田こうへい

