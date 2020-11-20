新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、外食産業などでの主食用米の需要が減少した影響で、二〇二〇年産のコメ価格が下落している。東海地方のＪＡも、需給などを見越して主要銘柄で生産者に前払いする「概算金」を引き下げた。価格の下落は消費者にとってメリットになる半面、生産者にとっては収入減となり厳しい状況だ。 （木村留美）

ＪＡ愛知は、二〇年産の概算金について具体的な引き下げ額は公表していないが、「あいちのかおり」や「コシヒカリ」など主要な銘柄で引き下げたとしている。東海三県（愛知、岐阜、三重）の作況指数は害虫の影響などもあり、十月十五日時点で九六と「やや不良」。供給が落ち込んだが、担当者は「全国的な価格下落に合わせざるを得ない。引き下げ額が（玄米六十キロ当たり）千円を超える銘柄もある」と明かす。岐阜県内や三重県内のＪＡも具体的な金額は公表していないが、ほとんどの主要銘柄で概算金を引き下げたと説明している。

コメの価格が下落した要因には新型コロナがある。訪日外国人が激減し、外食産業の打撃は長期に及ぶ見通しだ。さらに、緊急事態宣言により学校も休校し、給食がなくなるなど、コメの消費量は大幅に減った。...