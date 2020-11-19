『FNS歌謡祭』NiziUがデビュー当日に初出演 小沢健二25年ぶり、刀剣男士初出陣
2020年11月19日 20時00分 (11月19日 21時05分更新)
相葉雅紀（嵐）と永島優美（フジテレビアナウンサー）が司会を務め、12月2日・9日に2週連続で放送される『2020FNS歌謡祭』（後6：30）の出演アーティストが、第1弾の43組に続き、第2弾でも43組が発表された。NiziUが12月2日のCDデビュー日当日にフジテレビ系の番組で初歌唱、同9日の第2夜には小沢健二が25年ぶり2回目、刀剣男士が初出陣することが決定。注目のコラボ企画も続々と発表となった。
番組名物のトップアーティスト同士のコラボレーションでは、松任谷由実と嵐が夢の共演。お互いが“今一緒に歌いたい”曲を選曲し、ユーミンの「春よ、来い」、嵐の「君のうた」をコラボ歌唱する。
昨年に続いての出演となる木梨憲武は、宇崎竜童、佐藤浩市との共演で「生きてるうちが花なんだぜ」を歌う。藤井フミヤ・藤井尚之兄弟は、チェッカーズ初期の名曲「星屑のステージ」をテレビで久々に披露するほか、「ジュリアに傷心」をDISH//とのコラボで。
郷ひろみはDA PUMPのISSA、松下奈緒と「逢いたくてしかたない」、徳永英明は山崎育三郎と「レイニー ブルー」、歌舞伎俳優・尾上松也とSixTONESの京本大我は、安全地帯の名曲「じれったい」で共演。LiSAは大ヒット映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌「炎」を清塚信也のピアノ演奏で歌い、ともに20周年を迎える水樹奈々と倖田來未は、お互いの楽曲「innocent starter」「you」をデュエットする。
第2夜では、aikoと東京スカパラダイスオーケストラが、コラボ曲「Good Morning～ブルー・デイジー feat. Aiko」、aikoの「ボーイフレンド」をメドレーで。森山直太朗は乃木坂46の生田絵梨花と「愛し君へ」を、「香水」でブレイクした瑛人はDA PUMPのKENZOとコラボで披露。GACKTはYouTubeで話題を集めるピアニスト・ハラミちゃんと「Last Song」でコラボする。
10月7日に亡くなった日本歌謡界を代表する作曲家・筒美京平さんの追悼コーナーも。筒美さんが手がけた名曲の数々を貴重映像とともに紹介し、森高千里は「17才」を筒美さんに捧げる。
今の時代だからこそ人々の心に響く中島みゆきの名曲をトップアーティストがカバーするコーナーでは、絢香が「空と君のあいだに」、工藤静香が宮本笑里とのコラボで「地上の星」、徳永は生田と「わかれうた」を届ける。前出の小沢健二は、1994年の大ヒット曲「ラブリー」を、東京事変はデビュー曲「群青日和」、最新曲「命の帳」をテレビ初披露する。
毎年『FNS歌謡祭』の見どころの1つとなっているユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションが今年も決定。Aqoursが同所から、ハチャメチャなクリスマスコスチュームのミニオンたちとパフォーマンスを繰り広げる。
番組名物のミュージカル特集では、10月に開場したばかりの劇団四季の新劇場、JR東日本四季劇場［秋］から、現在上映中の『オペラ座の怪人』の名シーンを届ける。花總まりと田代万里生は、来年上演予定の『マリー・アントワネット』の名曲を、さらに花總は、新型コロナウイルスの影響で中止となった『エリザベート』で、相手役を演じる予定だった山崎育三郎と「私が踊る時」をデュエットする。2.5次元ミュージカルからは『刀剣乱舞』刀剣男士が『FNS歌謡祭』初出陣。team新撰組 with蜂須賀虎徹が「ユメひとつ」をパフォーマンスする。
三浦大知はキヤノンの最新技術「ボリュメトリック映像」とコラボ。360度自由視点映像が撮影できるボリュメトリックスタジオで撮影し、通常のスタジオ収録では見られないスペシャルな映像を届ける。今後も出演アーティストや企画を順次発表する。
■『2020FNS歌謡祭』出演者 ★＝第2弾発表
▽司会
相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽司会
相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽出演アーティスト
【第1夜】12月2日（水）午後6時30分～11時28分
IZ*ONE ★
Aqours ★
絢香
嵐
[Alexandros]
宇崎竜童 ★
EXILE ★
鬼束ちひろ
尾上松也 ★
KAT-TUN
木梨憲武 ★
清塚信也 ★
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
工藤静香
劇団四季『オペラ座の怪人』 ★
倖田來未
郷ひろみ
佐藤浩市 ★
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★
JO1
ジェジュン ★
柴咲コウ
SixTONES
DA PUMP
DISH//
徳永英明
中島美嘉 ★
NiziU ★
NEWS
乃木坂46
藤井尚之 ★
藤井フミヤ ★
藤巻亮太 ★
松下奈緒 ★
松田聖子
松任谷由実 ★
三浦大知 ★
水樹奈々
Mr.Children
宮野真守
宮本笑里 ★
森高千里
山崎育三郎
LA DIVA（森山良子／平原綾香／新妻聖子／サラ・オレイン）
LiSA
Little Glee Monster
ほか
【第1夜】12月2日（水）午後6時30分～11時28分
IZ*ONE ★
Aqours ★
絢香
嵐
[Alexandros]
宇崎竜童 ★
EXILE ★
鬼束ちひろ
尾上松也 ★
KAT-TUN
木梨憲武 ★
清塚信也 ★
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
工藤静香
劇団四季『オペラ座の怪人』 ★
倖田來未
郷ひろみ
佐藤浩市 ★
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE ★
JO1
ジェジュン ★
柴咲コウ
SixTONES
DA PUMP
DISH//
徳永英明
中島美嘉 ★
NiziU ★
NEWS
乃木坂46
藤井尚之 ★
藤井フミヤ ★
藤巻亮太 ★
松下奈緒 ★
松田聖子
松任谷由実 ★
三浦大知 ★
水樹奈々
Mr.Children
宮野真守
宮本笑里 ★
森高千里
山崎育三郎
LA DIVA（森山良子／平原綾香／新妻聖子／サラ・オレイン）
LiSA
Little Glee Monster
ほか
【第2夜】12月2日（水）午後6時30分～10時48分
aiko ★
嵐
E-girls ★
生田絵梨花 ★
瑛人 ★
AKB48 ★
A.B.C-Z
小沢健二 ★
GACKT
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KENZO（DA PUMP） ★
櫻坂46
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ★
THE ALFEE ★
GENERATIONS from EXILE TRIBE ★
JUJU ★
城田優
Snow Man
Sexy Zone
田代万里生 ★
谷村新司
東京事変 ★
東京スカパラダイスオーケストラ ★
刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 ★
ナオト・インティライミ ★
中川翔子 ★
Novelbright
秦基博
花總まり ★
ハラミちゃん ★
一青窈 ★
日向坂46
福山雅治
三浦大知
宮本浩次 ★
森山直太朗 ★
山崎育三郎 ★
Little Glee Monster
『レ・ミゼラブル』2021カンパニー
ほか
※50音順
aiko ★
嵐
E-girls ★
生田絵梨花 ★
瑛人 ★
AKB48 ★
A.B.C-Z
小沢健二 ★
GACKT
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KENZO（DA PUMP） ★
櫻坂46
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE ★
THE ALFEE ★
GENERATIONS from EXILE TRIBE ★
JUJU ★
城田優
Snow Man
Sexy Zone
田代万里生 ★
谷村新司
東京事変 ★
東京スカパラダイスオーケストラ ★
刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹 ★
ナオト・インティライミ ★
中川翔子 ★
Novelbright
秦基博
花總まり ★
ハラミちゃん ★
一青窈 ★
日向坂46
福山雅治
三浦大知
宮本浩次 ★
森山直太朗 ★
山崎育三郎 ★
Little Glee Monster
『レ・ミゼラブル』2021カンパニー
ほか
※50音順
【試聴】NiziUの主な配信楽曲
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