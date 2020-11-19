『FNS歌謡祭』NiziUがデビュー当日に初出演　小沢健二25年ぶり、刀剣男士初出陣

2020年11月19日 20時00分 (11月19日 21時05分更新)
12月2・9日に2週連続で放送される『FNS歌謡祭』

12月2・9日に2週連続で放送される『FNS歌謡祭』

  • 12月2・9日に2週連続で放送される『FNS歌謡祭』
　相葉雅紀（嵐）と永島優美（フジテレビアナウンサー）が司会を務め、12月2日・9日に2週連続で放送される『2020FNS歌謡祭』（後6：30）の出演アーティストが、第1弾の43組に続き、第2弾でも43組が発表された。NiziUが12月2日のCDデビュー日当日にフジテレビ系の番組で初歌唱、同9日の第2夜には小沢健二が25年ぶり2回目、刀剣男士が初出陣することが決定。注目のコラボ企画も続々と発表となった。
【写真】『NHK紅白歌合戦』初出場も決定！美脚まぶしいNiziU
　番組名物のトップアーティスト同士のコラボレーションでは、松任谷由実と嵐が夢の共演。お互いが“今一緒に歌いたい”曲を選曲し、ユーミンの「春よ、来い」、嵐の「君のうた」をコラボ歌唱する。
　昨年に続いての出演となる木梨憲武は、宇崎竜童、佐藤浩市との共演で「生きてるうちが花なんだぜ」を歌う。藤井フミヤ・藤井尚之兄弟は、チェッカーズ初期の名曲「星屑のステージ」をテレビで久々に披露するほか、「ジュリアに傷心」をDISH//とのコラボで。
　郷ひろみはDA PUMPのISSA、松下奈緒と「逢いたくてしかたない」、徳永英明は山崎育三郎と「レイニー ブルー」、歌舞伎俳優・尾上松也とSixTONESの京本大我は、安全地帯の名曲「じれったい」で共演。LiSAは大ヒット映画『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』の主題歌「炎」を清塚信也のピアノ演奏で歌い、ともに20周年を迎える水樹奈々と倖田來未は、お互いの楽曲「innocent starter」「you」をデュエットする。
　第2夜では、aikoと東京スカパラダイスオーケストラが、コラボ曲「Good Morning～ブルー・デイジー feat. Aiko」、aikoの「ボーイフレンド」をメドレーで。森山直太朗は乃木坂46の生田絵梨花と「愛し君へ」を、「香水」でブレイクした瑛人はDA PUMPのKENZOとコラボで披露。GACKTはYouTubeで話題を集めるピアニスト・ハラミちゃんと「Last Song」でコラボする。
　10月7日に亡くなった日本歌謡界を代表する作曲家・筒美京平さんの追悼コーナーも。筒美さんが手がけた名曲の数々を貴重映像とともに紹介し、森高千里は「17才」を筒美さんに捧げる。
　今の時代だからこそ人々の心に響く中島みゆきの名曲をトップアーティストがカバーするコーナーでは、絢香が「空と君のあいだに」、工藤静香が宮本笑里とのコラボで「地上の星」、徳永は生田と「わかれうた」を届ける。前出の小沢健二は、1994年の大ヒット曲「ラブリー」を、東京事変はデビュー曲「群青日和」、最新曲「命の帳」をテレビ初披露する。
　毎年『FNS歌謡祭』の見どころの1つとなっているユニバーサル・スタジオ・ジャパンとのコラボレーションが今年も決定。Aqoursが同所から、ハチャメチャなクリスマスコスチュームのミニオンたちとパフォーマンスを繰り広げる。
　番組名物のミュージカル特集では、10月に開場したばかりの劇団四季の新劇場、JR東日本四季劇場［秋］から、現在上映中の『オペラ座の怪人』の名シーンを届ける。花總まりと田代万里生は、来年上演予定の『マリー・アントワネット』の名曲を、さらに花總は、新型コロナウイルスの影響で中止となった『エリザベート』で、相手役を演じる予定だった山崎育三郎と「私が踊る時」をデュエットする。2.5次元ミュージカルからは『刀剣乱舞』刀剣男士が『FNS歌謡祭』初出陣。team新撰組 with蜂須賀虎徹が「ユメひとつ」をパフォーマンスする。
　三浦大知はキヤノンの最新技術「ボリュメトリック映像」とコラボ。360度自由視点映像が撮影できるボリュメトリックスタジオで撮影し、通常のスタジオ収録では見られないスペシャルな映像を届ける。今後も出演アーティストや企画を順次発表する。
■『2020FNS歌謡祭』出演者　★＝第2弾発表
▽司会
相葉雅紀／永島優美（フジテレビアナウンサー）
▽出演アーティスト
【第1夜】12月2日（水）午後6時30分～11時28分
IZ*ONE　★
Aqours　★
絢香

[Alexandros]
宇崎竜童　★
EXILE　★
鬼束ちひろ
尾上松也　★
KAT-TUN
木梨憲武　★
清塚信也　★
KinKi Kids
King & Prince
King Gnu
工藤静香
劇団四季『オペラ座の怪人』　★
倖田來未
郷ひろみ
佐藤浩市　★
三代目 J SOUL BROTHERS from EXILE TRIBE　★
JO1
ジェジュン　★
柴咲コウ
SixTONES
DA PUMP
DISH//
徳永英明
中島美嘉　★
NiziU　★
NEWS
乃木坂46
藤井尚之　★
藤井フミヤ　★
藤巻亮太　★
松下奈緒　★
松田聖子
松任谷由実　★
三浦大知　★
水樹奈々
Mr.Children
宮野真守
宮本笑里　★
森高千里
山崎育三郎
LA DIVA（森山良子／平原綾香／新妻聖子／サラ・オレイン）
LiSA
Little Glee Monster
ほか
【第2夜】12月2日（水）午後6時30分～10時48分
aiko　★

E-girls　★
生田絵梨花　★
瑛人　★
AKB48　★
A.B.C-Z
小沢健二　★
GACKT
関ジャニ∞
Kis-My-Ft2
KENZO（DA PUMP）　★
櫻坂46
THE RAMPAGE from EXILE TRIBE　★
THE ALFEE　★
GENERATIONS from EXILE TRIBE　★
JUJU　★
城田優
Snow Man
Sexy Zone
田代万里生　★
谷村新司
東京事変　★
東京スカパラダイスオーケストラ　★
刀剣男士 team新撰組 with蜂須賀虎徹　★
ナオト・インティライミ　★
中川翔子　★
Novelbright
秦基博
花總まり　★
ハラミちゃん　★
一青窈　★
日向坂46
福山雅治
三浦大知
宮本浩次　★
森山直太朗　★
山崎育三郎　★
Little Glee Monster
『レ・ミゼラブル』2021カンパニー
ほか
※50音順
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