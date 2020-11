Mr.Childrenオリジナル・アルバム『SOUNDTRACKS』より新曲「Documentary film」 MUSIC VIDEOが公開

Mr.Childrenが12月2日に発売する、2年2ヶ月ぶり通算20枚目のオリジナルアルバム『SOUNDTRACKS』収録曲「Documentary film」のミュージックビデオ(MV)が18日、公開された。

MVは、ジャケットデザインなど今作の全アートワークを手掛けているクリエイティブ集団・PERIMETRON所属のOSRINがディレクターを務めた。

本作は初回限定盤A(CD+DVD)、初回限定盤B(CD+Blu-ray)、通常盤(CD)の3形態で発売。初回限定盤A・Bの映像特典として『“MINE” LIVE & Documentary of SOUNDTRACKS』が収録され、ロンドンやロサンゼルスでのレコーディング映像やメンバーインタビューなど約51分が盛り込まれる。

■Mr.Children『SOUNDTRACKS』収録曲

01. DANCING SHOES

02. Brand new planet

03. turn over?

04. 君と重ねたモノローグ

05. losstime

06. Documentary film

07. Birthday

08. others

09. The song of praise

10. memories

関連キーワード 音楽