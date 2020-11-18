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公明副代表、広島３区で立候補へ 河井克行元法相の地元
公明党副代表の斉藤鉄夫衆院議員＝比例中国ブロック＝は、公選法違反の罪で公判中の河井克行元法相＝自民党...
11月18日
社民の福島党首、枝野氏と会談 個別合流を説明
社民党の福島瑞穂党首は１７日、立憲民主党の枝野幸男代表と国会内で会談し、所属する国会議員や地方組織の...
11月17日
菅氏にシドニー五輪のメダル贈呈 豪首相「スコモと呼んで」
菅義偉首相は１７日、オーストラリアのスコット・モリソン首相との共同記者発表の席で、２０００年シドニー...
日豪、部隊訓練円滑化で大枠合意 首脳が会談、安保協力強化
菅義偉首相は１７日、オーストラリアのモリソン首相と官邸で会談した。西太平洋などへの軍事的拡大を続ける...
５万円給付公約に兵庫県知事苦言 当選の新丹波市長は反論
１５日投開票の兵庫県丹波市長選で現職を破り初当選した新人候補が掲げた新型コロナウイルス対策の公約「全...
現金趣旨「知らない方がいい」 河井元法相、案里氏に説明拒む
昨年七月の参院選広島選挙区を巡る買収事件で、公選法違反（買収、事前運動）の罪に問われた参院議員河井案...