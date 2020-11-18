２５日に衆参予算委集中審議　首相出席、コロナ対策議題

2020年11月18日 11時33分 (11月18日 11時46分更新) 会員限定
　自民党の森山裕、立憲民主党の安住淳両国対委員長は１８日、国会内で会談し、菅義偉首相が出席する予算委員会の集中審議を２５日に開く日程で合意した。新型コロナウイルス対策や外交、経済を議題に衆参両院で実施する。
　日本学術会議の会員任命拒否問題や、政府の観光支援事業「Ｇｏ　Ｔｏ　トラベル」も取り上げられる見通しだ。

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