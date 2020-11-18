常滑市の県国際展示場を主会場にした第五十八回技能五輪全国大会と第四十回全国障害者技能競技大会（全国アビリンピック）は十六日、全日程を終えて閉幕した。県勢は技能五輪で十七人が金賞を獲得するなどし、十六年連続で最優秀技能選手団賞に輝いた。

全国アビリンピックでも県勢が三年連続でメダル獲得数全国一位となった。

両大会合わせて全国から約千二百人が出場した。県勢は都道府県別で最多の二百二十七人が参加し、技能五輪は九十一人が入賞、アビリンピックは金賞二人を含む十一人が入賞した。

今大会は新型コロナウイルスの影響で無観客で開催され、大会の様子はインターネットで配信された。

◇県勢で金賞を獲得したのは次の皆さん 【技能五輪】機械組立て 下垣亮太（豊田自動織機）▽プラスチック金型 太田将義（デンソー）▽メカトロニクス 瀬木竜、袖山玲（アイシン精機）▽フライス盤 堀有希（トヨタ自動車）▽試作モデル製作 水月理央（同）▽自動車板金 清水宙（同）▽曲げ板金 岩崎高宏（デンソー）▽電子機器組立て 赤石燎汰（トヨタ自動車）▽工場電気設備 神谷悠斗（デンソー）▽石工 伊藤良将（岡崎技術工学院・近藤石材店）▽レスト...

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