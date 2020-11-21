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まるごと大図解 ＜ビザ発給でユダヤ人救った外交官 杉原千畝＞ １１月２１日
第２次世界大戦中にドイツのナチスから迫害されたユダヤ人難民にビザを発給した杉原千畝さん。日本政府の命令...
11月21日
まなぶぅとやってみようトントン拍子！ ＜掃除機でお部屋掃除＞ １１月２１日
まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「掃除機を使ってお部屋掃除」です。
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まるごと大図解 ＜噴火３０年 長崎県の雲仙岳＞ １１月１４日
４４人が死亡・行方不明となった雲仙岳（長崎県）の火山災害は、１９９０年１１月に噴火が始まってから...
11月14日
Let’s とらい English! ＜World Wonders＞１１月７日
今回のテーマは「Thanksgiving Day（感謝祭）」です。
「World Wonders...
11月07日
まるごと大図解 ＜ＳＤＧｓシリーズ２ 飢餓をゼロに＞11月7日
今年のノーベル平和賞が、国際連合の「世界食糧計画（ＷＦＰ）」に贈られることが決まりました。世界中...
まるごと大図解 ＜アメリカ大統領選挙＞１０月３１日
もうすぐ、アメリカ大統領選挙の投票日です。現職の共和党候補トランプさんと民主党候補のバイデンさ...
10月31日