まなぶぅとやってみようトントン拍子！　＜掃除機でお部屋掃除＞　１１月２１日

2020年11月21日 05時00分 (11月21日 05時00分更新)
　まなぶぅです。今回の「まなぶぅとやってみようトントン拍子！」は「掃除機を使ってお部屋掃除」です。
　トントン拍子は、運動や工作、料理などにチャレンジするコーナーです。

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