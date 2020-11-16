ENHYPENデビューショーケース『ENHYPEN DEBUT SHOW : DAY ONE』がABEMAで配信決定 （C）AbemaTV,Inc.

7人組ボーイズグループ・ENHYPENのデビューショーケース『ENHYPEN DEBUT SHOW : DAY ONE』が、デビュー日の11月30日に、ABEMAで日韓同時日本語字幕付きで独占配信することが決定した（ABEMA GOLD／後8：00～）。同日にデビューミニアルバム『BORDER : DAY ONE』をリリースするENHYPENが、貴重なスペシャルパフォーマンスを披露する。

ENHYPENは、BTS、TOMORROW X TOGETHERが所属する韓国の大手芸能事務所Big Hit Entertainmentと、IZ*ONE、JO1らを輩出した『PRODUCE』シリーズを企画したCJ ENMがタッグを組んだMnetのサバイバルオーディション番組『I-LAND』から誕生した期待の7人組ボーイズグループ。SNSフォロワー数は、TikTok 260万人、インスタグラム180万人、YouTube138万人、ツイッター134万人にのぼり、デビュー前に関わらず人気を集めている。

また、ABEMAでは、ENHYPENのメンバー7人に密着した特別番組『ENHYPEN&Hi』を、11日から全4回にわたり日韓同時日本語字幕付きで独占配信中。

関連キーワード 音楽