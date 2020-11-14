【パCSスタメン】ソフトバンク千賀vsロッテ美馬の投げ合い…3勝先勝、タカに1勝のアドバンテージ
2020年11月14日 12時35分
◇14日 パ・リーグCS第1戦 ソフトバンク－ロッテ（ペイペイドーム）
スターティングメンバーが試合前に発表された。ソフトバンク・千賀、ロッテ・美馬の投げ合いになる。今シリーズは3戦先勝制で、リーグ優勝のソフトバンクにはアドバンテージの1勝がある。
【ソフトバンク】
1番・二・周東
2番・一・中村
3番・中・柳田
4番・左・グラシアル
5番・右・栗原
6番・指・デスパイネ
7番・遊・牧原
8番・三・松田
9番・捕・甲斐
先発投手・千賀
1番・二・周東
2番・一・中村
3番・中・柳田
4番・左・グラシアル
5番・右・栗原
6番・指・デスパイネ
7番・遊・牧原
8番・三・松田
9番・捕・甲斐
先発投手・千賀
【ロッテ】
1番・右・荻野
2番・中・藤原
3番・左・菅野
4番・指・清田
5番・一・井上
6番・二・中村奨
7番・三・安田
8番・捕・田村
9番・遊・藤岡
先発投手・美馬
1番・右・荻野
2番・中・藤原
3番・左・菅野
4番・指・清田
5番・一・井上
6番・二・中村奨
7番・三・安田
8番・捕・田村
9番・遊・藤岡
先発投手・美馬
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