【パCSスタメン】ソフトバンク千賀vsロッテ美馬の投げ合い…3勝先勝、タカに1勝のアドバンテージ

2020年11月14日 12時35分

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ロッテ・井口監督

ロッテ・井口監督

  • ロッテ・井口監督
◇14日　パ・リーグCS第1戦　ソフトバンク－ロッテ（ペイペイドーム）
　スターティングメンバーが試合前に発表された。ソフトバンク・千賀、ロッテ・美馬の投げ合いになる。今シリーズは3戦先勝制で、リーグ優勝のソフトバンクにはアドバンテージの1勝がある。
　【ソフトバンク】
1番・二・周東
2番・一・中村
3番・中・柳田
4番・左・グラシアル
5番・右・栗原
6番・指・デスパイネ
7番・遊・牧原
8番・三・松田
9番・捕・甲斐
先発投手・千賀
　【ロッテ】
1番・右・荻野
2番・中・藤原
3番・左・菅野
4番・指・清田
5番・一・井上
6番・二・中村奨
7番・三・安田
8番・捕・田村
9番・遊・藤岡
先発投手・美馬

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