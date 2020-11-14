熊谷紗希は後半から出場　女子のフランス１部

2020年11月14日 11時06分 (11月14日 11時28分更新) 会員限定
　リヨンの熊谷紗希（ゲッティ＝共同）

　リヨンの熊谷紗希（ゲッティ＝共同）

  • 　リヨンの熊谷紗希（ゲッティ＝共同）
　サッカー女子のフランス１部リーグで１３日、リヨンの熊谷紗希はホームのソヨー戦に３―０の後半開始から出場した。守備的ＭＦでプレーし、試合は５―１で快勝した。（共同）

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