東京都は１３日、新型コロナウイルスの感染者が新たに３７４人報告されたと明らかにした。３日連続で３００人台の高水準。累計は３万４１４４人となった。

都内の感染者数は今月に入って増加傾向を見せ、直近７日間での１日当たりの平均感染者数は８日に２００人を上回り、１３日時点では約２８８・１人に達している。



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