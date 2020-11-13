KinKi Kids、4年ぶり16枚目アルバム発売決定 テーマは“Over”
2020年11月13日 11時06分 (11月13日 12時06分更新)
人気デュオ・KinKi Kidsが、約4年ぶり通算16枚目のオリジナルアルバム『O album』を12月23日に発売することが決定した。
本作のテーマは“Over”。「今までの自身を、そして時代を超えて、新たなステージを目指して歩んでいこう」というメッセージが込められている。
収録曲は、シングル曲「The Red Light」「Topaz Love」「会いたい、会いたい、会えない。」「光の気配」「KANZAI BOYA」を含め、初回盤は13曲、通常盤は15曲（ボーナストラック2曲入り）。
今作も堂島孝平を共同プロデュースとして迎え、細野晴臣、松本隆、織田哲郎、マシコタツロウ、竹内アンナら豪華な作家陣と共に、これまでのKinKi Kidsを“超える”、シンプルながらも音楽性豊かな楽曲で構成されている。
先着購入特典も発表され、初回盤（CD＋DVD、CD＋Blu-ray共通）はチェンジングジャケットA（3枚組）、通常盤はチェンジングジャケットB（3枚組）、Amazon特典は全形態共通で特典映像配信（約5分）。Amazonでの予約・購入はチェンジングジャケット特典対象外となる。
■KinKi Kids『O album』収録曲
▽初回盤（CD＋DVD）
【CD】
01. 彗星の如く
02. 感情愛情 CRAZY
03. 光の気配
04. DEEP DIVE
05. 響 -hibiki-
06. 運命論
07. The Red Light
08. KANZAI BOYA
09. Slash
10. 新しい時代
11. 99%
12. 会いたい、会いたい、会えない。
13. Topaz Love
【DVD】（約 20 分収録）
・「彗星の如く」 Music Clip？
・『O album』 TV SPOT
・『O album』 TV SPOT Making
▽初回盤（CD＋DVD）
【CD】
01. 彗星の如く
02. 感情愛情 CRAZY
03. 光の気配
04. DEEP DIVE
05. 響 -hibiki-
06. 運命論
07. The Red Light
08. KANZAI BOYA
09. Slash
10. 新しい時代
11. 99%
12. 会いたい、会いたい、会えない。
13. Topaz Love
【DVD】（約 20 分収録）
・「彗星の如く」 Music Clip？
・『O album』 TV SPOT
・『O album』 TV SPOT Making
▽初回盤（CD＋Blu-ray）
【CD】
※初回盤（CD＋DVD）と同内容
【Blu-ray】（約 20 分収録）
・「彗星の如く」 Music Clip？
・『O album』 TV SPOT
・『O album』 TV SPOT Making
【CD】
※初回盤（CD＋DVD）と同内容
【Blu-ray】（約 20 分収録）
・「彗星の如く」 Music Clip？
・『O album』 TV SPOT
・『O album』 TV SPOT Making
▽通常盤（CD）
01. 彗星の如く
02. 感情愛情 CRAZY
03. 光の気配
04. DEEP DIVE
05. 響 -hibiki-
06. 運命論
07. The Red Light
08. KANZAI BOYA
09. Slash
10. 新しい時代
11. 99%
12. 会いたい、会いたい、会えない。
13. Topaz Love
14. 100 年後の空にはなにが見えるんだろう（通常盤のみ）
15. STARS （通常盤のみ）
01. 彗星の如く
02. 感情愛情 CRAZY
03. 光の気配
04. DEEP DIVE
05. 響 -hibiki-
06. 運命論
07. The Red Light
08. KANZAI BOYA
09. Slash
10. 新しい時代
11. 99%
12. 会いたい、会いたい、会えない。
13. Topaz Love
14. 100 年後の空にはなにが見えるんだろう（通常盤のみ）
15. STARS （通常盤のみ）
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