楽天が来季の石井一久監督新体制を発表　引退した渡辺直人氏が打撃コーチ、奈良原浩氏は内野守備走塁コーチに

2020年11月12日 18時26分

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石井一久

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　楽天は12日、石井一久GM(47)の監督就任を含む来季の首脳陣を発表した。今季限りで引退した渡辺直人氏が1軍打撃コーチに専念し、奈良原浩2軍監督が1軍内野守備走塁コーチに配置転換される。三木監督は2年ぶりに2軍監督に戻る。
【来季の楽天組閣】
▽1軍
監督　石井一久　　
ヘッドコーチ　真喜志康永　
打撃コーチ　金森栄治
打撃コーチ　渡辺直人　打撃コーチ　鉄平　　　投手コーチ　石井貴　　投手コーチ　小山伸一郎バッテリー兼守備戦略コーチ　光山英和　　
内野守備走塁コーチ　奈良原浩　　　
外野守備走塁コーチ　岡田幸文　　
▽2軍
監督　三木肇　　　
打撃コーチ　後藤武敏　打撃コーチ　今江敏晃　投手コーチ　久保裕也　投手コーチ　館山昌平　バッテリーコーチ　星孝典　　　
内野守備走塁コーチ　塩川達也　　
外野守備走塁コーチ　牧田明久　　
育成打撃コーチ　垣内哲也　　
育成投手コーチ　永井怜育成守備走塁コーチ　酒井忠晴

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