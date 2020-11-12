石井一久

楽天は12日、石井一久GM(47)の監督就任を含む来季の首脳陣を発表した。今季限りで引退した渡辺直人氏が1軍打撃コーチに専念し、奈良原浩2軍監督が1軍内野守備走塁コーチに配置転換される。三木監督は2年ぶりに2軍監督に戻る。

【来季の楽天組閣】

▽1軍

監督 石井一久

ヘッドコーチ 真喜志康永

打撃コーチ 金森栄治

打撃コーチ 渡辺直人 打撃コーチ 鉄平 投手コーチ 石井貴 投手コーチ 小山伸一郎バッテリー兼守備戦略コーチ 光山英和

内野守備走塁コーチ 奈良原浩

外野守備走塁コーチ 岡田幸文

▽2軍

監督 三木肇

打撃コーチ 後藤武敏 打撃コーチ 今江敏晃 投手コーチ 久保裕也 投手コーチ 館山昌平 バッテリーコーチ 星孝典

内野守備走塁コーチ 塩川達也

外野守備走塁コーチ 牧田明久

育成打撃コーチ 垣内哲也

育成投手コーチ 永井怜育成守備走塁コーチ 酒井忠晴