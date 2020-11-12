楽天が来季の石井一久監督新体制を発表 引退した渡辺直人氏が打撃コーチ、奈良原浩氏は内野守備走塁コーチに
2020年11月12日 18時26分
楽天は12日、石井一久GM(47)の監督就任を含む来季の首脳陣を発表した。今季限りで引退した渡辺直人氏が1軍打撃コーチに専念し、奈良原浩2軍監督が1軍内野守備走塁コーチに配置転換される。三木監督は2年ぶりに2軍監督に戻る。
【来季の楽天組閣】
▽1軍
監督 石井一久
ヘッドコーチ 真喜志康永
打撃コーチ 金森栄治
打撃コーチ 渡辺直人 打撃コーチ 鉄平 投手コーチ 石井貴 投手コーチ 小山伸一郎バッテリー兼守備戦略コーチ 光山英和
内野守備走塁コーチ 奈良原浩
外野守備走塁コーチ 岡田幸文
▽1軍
監督 石井一久
ヘッドコーチ 真喜志康永
打撃コーチ 金森栄治
打撃コーチ 渡辺直人 打撃コーチ 鉄平 投手コーチ 石井貴 投手コーチ 小山伸一郎バッテリー兼守備戦略コーチ 光山英和
内野守備走塁コーチ 奈良原浩
外野守備走塁コーチ 岡田幸文
▽2軍
監督 三木肇
打撃コーチ 後藤武敏 打撃コーチ 今江敏晃 投手コーチ 久保裕也 投手コーチ 館山昌平 バッテリーコーチ 星孝典
内野守備走塁コーチ 塩川達也
外野守備走塁コーチ 牧田明久
育成打撃コーチ 垣内哲也
育成投手コーチ 永井怜育成守備走塁コーチ 酒井忠晴
監督 三木肇
打撃コーチ 後藤武敏 打撃コーチ 今江敏晃 投手コーチ 久保裕也 投手コーチ 館山昌平 バッテリーコーチ 星孝典
内野守備走塁コーチ 塩川達也
外野守備走塁コーチ 牧田明久
育成打撃コーチ 垣内哲也
育成投手コーチ 永井怜育成守備走塁コーチ 酒井忠晴
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