イランの濃縮ウラン２・４トン　ＩＡＥＡ報告書

2020年11月12日 05時23分 (11月12日 05時54分更新) 会員限定
　ウィーンのＩＡＥＡ本部（共同）

　ウィーンのＩＡＥＡ本部（共同）

  • 　ウィーンのＩＡＥＡ本部（共同）
　【ウィーン共同】イラン核合意の検証に当たる国際原子力機関（ＩＡＥＡ）は１１日、イランの低濃縮ウラン貯蔵量が１１月２日時点で、２４４２・９キロに増加したとの報告書をまとめた。
　イラン合意が定める上限は２０２・８キロで、これを大幅に上回る状態が続いている。濃度は４・５％以下だった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

国際の最新ニュース

記事一覧