ウィーンのＩＡＥＡ本部（共同）
関連キーワード
大統領選、ジョージアで再集計へ トランプ陣営はまた提訴
【ワシントン共同】米大統領選で勝敗が判明していない南部ジョージア州の当局は１１日、約５００万の全ての...
11月12日
ＰＬＯアリカット事務局長を追悼 国家樹立の歩み誓う
【ラマラ、エリコ共同】パレスチナ自治政府は１１日、ヨルダン川西岸ラマラで、新型コロナウイルスで死去し...
共和党、上院多数派へあと１議席 米議会選、決着１月の公算
【ワシントン共同】米大統領選と同時実施された連邦上院選（定数１００）で１１日、アラスカ州の共和党現職...
アルメニア首相に辞任要求 野党、占領地返還に反発
【モスクワ共同】隣国アゼルバイジャンとの係争地ナゴルノカラバフを巡る紛争で、一部占領地の返還に合意し...
ウィーンテロは単独犯か 捜査当局、７月に不審な兆候共有せず
【ベルリン＝近藤晶】オーストリアの首都ウィーンで二日に起きた銃撃テロで、捜査当局は十日、「これまでに...
ロシア軍が駐留開始 ナゴルノ停戦、アルメニア市民暴徒化
【モスクワ＝小柳悠志】ロシア政府は十日、アルメニアとアゼルバイジャンの係争地、ナゴルノカラバフでの両...