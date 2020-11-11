お笑いコンビ・爆笑問題、日本エレキテル連合らが所属する芸能事務所・タイタンのニューカマーライブ『タイタンライブPandora』が27日より再始動。8ヶ月の自粛期間を経て、新MCに脳みそ夫と吉沢さりぃを迎えて、タイタン最若手のネタとトークを届ける。

会場は、東京・スタジオスペース新宿御苑で、チケット料金は1200円（税込／PassMarketで発売中）。新型コロナウイルス対策のため、座席を70％削減し、出演者全員のPCR検査、入場時の消毒・検温・マスク着用、会場内消毒・換気を徹底した上で開催される。

■『タイタンライブPandora』

MC：脳みそ夫、吉沢さりぃ

出演者：浅桜ぽんず、阿部物語、タカマッチ、くらげピザ、春とヒコーキ、アクアキャンディー、須藤ジム、2分59秒の人～月極現太笠生大収穫祭、いくひろぼーい。、くまの子としちゃん

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