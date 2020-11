のび太&しずかちゃんに寿メッセージを寄せた著名人たち(C)Fujiko Pro/2020 STAND BY ME Doraemon 2 Film Partners

3DCGアニメーションで描かれ、2014年に公開された『STAND BY ME ドラえもん』の続編『STAND BY ME ドラえもん 2』。20日に公開を迎え、本作ではのび太としずかちゃんの結婚が描かれることから、池田美優ことみちょぱ、児嶋一哉、古市憲寿、ゆきぽよら著名人たちから“国民的”ビッグカップルを祝福する「寿メッセージ」が11日、到着した。

さらに、みちょぱらに加え、糸井重里、ハナコの岡部大、鈴木福、徳光和夫、鈴木福、蜷川実花氏、フワちゃんと、計10人の寿メッセージを寄せたメンバーが一挙解禁となった。今回は、みちょぱ、児嶋、古市、ゆきぽよのコメントの一部が公開され、そのほかのメンバーのメッセージは、特設ページなどで、順次発表される予定。

14年に公開された前作は“大人も泣けるストーリー”が話題を集め、国内興収83.3億円、全世界興収100億円突破するヒットを記録。前作に引き続き、山崎貴(脚本・共同監督)と八木竜一(監督)の名コンビが本作を手掛け、原作の中でも名作として知られる「おばあちゃんのおもいで」(原作4巻)をベースに新たなオリジナル要素を加えて再構築。さらに、のび太としずかちゃんの結婚をめぐるラブストーリーが描かれたその先に続く物語となっている。

■解禁された寿メッセージ

・みちょぱ

のび太くん、しずかちゃん、ご結婚おめでとうございます。わたし的には、のび太くんは少し心配な部分があるんですけど、ずっとずっと仲の良い夫婦でいてください。

・児嶋一哉

のび太さん、しずかちゃん、ご結婚おめでとうございます。子どもの頃から見てますから2人のことを。本当にこんなにめでたいことはないです。うれしいですね!

・古市憲寿

のび太くん、しずかちゃん結婚おめでとうございます。のび太くんて、やっぱりすごいダメなんだけれど、でも根っこではすごい優しくて。そんなのび太くんをしずかちゃんが選んでくれた。うれしいなって思います。

・ゆきぽよ

のび太くん、しずかちゃんご結婚おめでとうございます!自分がもし結婚式をあげるとしたら楽しい結婚式にしたいな。おばあちゃんか生きている間にゆきも結婚しないとなって思う。急がないと(笑)

