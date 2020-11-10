北海道で新型コロナウイルスの新規感染者が九日、二百人に達した。感染経路不明の患者も急増し、事態は悪化の一途。道と札幌市は繁華街・ススキノ地区で時短営業を要請したが、効果を疑問視する専門家もいる。道や市は経済への悪影響を懸念し、さらなる営業自粛要請などには及び腰だが、新規感染者はすでに人口比で東京を超える日があり、改善できるか不透明だ。

強い措置を

「市中感染が広がっている。ススキノ対象の時短営業要請では感染防止には役立たない。もう外出自粛を要請する段階で、道や市の対策は中途半端だ」。札幌医科大の當瀬規嗣教授（細胞生理学）は強い措置の必要性を訴える。

北海道では多くても三十人前後だった感染経路不明者は、二日に五十七人に急増。七日は八十九人、九日も七十人だった。道や市は十一月中の収束を目指すが、ある市幹部は「極めて厳しい。長期戦の覚悟が必要だ」とこぼす。

瀬戸際の医療

八日時点で、これまでの感染者に必要な病床数は三百七十六床に達し、すでに道独自の警戒度を「３」から「４」に引き上げる指標の三百五十床を超えた。国が手配した各地からの応援の保健師も投入されたが、人員が足りず患者へのヒアリングが不十...