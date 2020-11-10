兵庫県知事に交通違反切符　転回禁止場所でＵターン

2020年11月10日 10時27分 (11月10日 10時45分更新) 会員限定
　兵庫県の井戸敏三知事

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　兵庫県の井戸敏三知事（７５）が１０月、神戸市中央区で乗用車を運転中に転回禁止の交差点でＵターンし、県警葺合署に交通反則切符（青切符）を切られていたことが１０日、県警関係者への取材で分かった。
　県警関係者によると、１０月３１日に私用で運転していた。
　井戸知事は２００１年の知事選で初当選し５期目。

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