“日本一の女子大生”西脇萌、「FRIDAY」で初グラビア
2020年11月9日 23時28分 (11月10日 00時05分更新)
「ミスオブミスキャンパスクイーンコンテスト2020」でグランプリを受賞した西脇萌が11月6日に発売された週刊誌『FRIDAY』(講談社)にて、9ページにわたる袋とじに掲載されている。
西脇萌は、日本大学文理学部のミスコンテスト(Miss CHS Contest 2019)にてグランプリを受賞。日本一の女子大生を決めるミスオブミスキャンパスクイーンコンテスト(Miss of Miss Campus Queen Contest 2020)でもグランプリを受賞している現役女子大生。趣味はサッカー観戦で横浜F・マリノスのファン。特技は水泳と陸上だ。
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