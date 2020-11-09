ソ６―２西（９日）　ソフトバンクが逆転勝ち

2020年11月9日 21時04分 (11月9日 21時21分更新) 会員限定
　３回、２ランを放ち、ナインに迎えられるソフトバンク・柳田＝ペイペイドーム

　３回、２ランを放ち、ナインに迎えられるソフトバンク・柳田＝ペイペイドーム

  • 　３回、２ランを放ち、ナインに迎えられるソフトバンク・柳田＝ペイペイドーム
　ソフトバンクが逆転勝ち。０―１の三回に松田宣のソロと柳田の２ランで３点を奪い、四回は周東の２点適時内野安打で加点した。２番手の石川が３回無失点でリーグトップに並ぶ１１勝目。西武は３連敗で、勝率５割で終えた。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

スポーツの最新ニュース

記事一覧