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袴田さんの姉、一審判事を見舞う 無罪の心証を告白、福岡で入院中
１９６６年に静岡県で一家４人が殺害された強盗殺人事件で死刑が確定し、再審請求中の元プロボクサー袴田巌...
11月09日
西武鉄道も終電繰り上げへ 来春から２０～３０分
西武鉄道は９日、来春から山口線と多摩川線を除く全線で終電時刻を２０～３０分ほど繰り上げると発表した。...
「同意ない性交、犯罪に」 学術会議、刑法改正へ提言
刑法の性犯罪規定について、専門家で構成される日本学術会議の三つの分科会は、現行法の問題点を指摘し、国...
北海道の新規感染者数は２００人 新型コロナ
北海道が発表する９日の新型コロナウイルスの新規感染者数が２００人に達したことが道庁関係者への取材で分...
防災相、氏名公表巡り慎重姿勢 知事会要望に「考え方整理を」
小此木八郎防災担当相は９日、災害時の死者・行方不明者の氏名公表を巡り、公表する主体を法律に明記するよ...
厚労省、テレワーク４割で不可 アンケート公表、機材と国会が壁
厚生労働省は９日、新型コロナウイルスによる緊急事態宣言中に、職員の４３％がテレワーク勤務を希望したに...