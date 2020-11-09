台風２２号が発生　フィリピンの東で

2020年11月9日 16時45分 (11月9日 17時05分更新) 会員限定
　気象庁によると、９日午後３時、フィリピンの東で熱帯低気圧が台風２２号に変わった。時速約１５キロで西寄りに進んでおり、日本に直接の影響はない見込み。中心気圧は１００２ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートル。

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