人気グループ・NEWSの加藤シゲアキが、9日発売の『TVガイドPERSON』(東京ニュース通信社)の表紙に登場。肉厚で骨太な“生きざま”に、巻頭12ページにわたる独占インタビューで迫る。

作家としては3年ぶりの長編小説『オルタネート』を上梓し、役者としては『連続ドラマW 夜がどれほど暗くても』(WOWOWプライム)に出演。NEWSとしても新曲のレコーディング、歌番組への出演と、多方面で活躍し、アイドル、作家、役者、さまざまな顔を持つ加藤が「ものを作るって、ある意味、疑い続けること」「“ストーリー”を抱きしめて進んでいくしかない」と血のにじむような努力と、エンタメ界で生き抜く覚悟を語っている。

そのほか同誌には、ドラマ『恋する母たち』(TBS系)に出演中の磯村勇斗、13日公開の映画『ドクター・デスの遺産―BLACK FILE―』に出演する岡田健史、映画『滝沢歌舞伎 ZERO 2020 The Movie』で振り付けを手がけた五関晃一、27日公開の映画『アンダードッグ』主演の森山未來、舞台『オレステスとピュラデス』に出演の濱田龍臣、ミュージカル『Now. Here. This.』の公演を控える浜中文一と寺西拓人、12月5日放送のBS-TBS開局20周年記念ドラマ『池波正太郎原作 上意討ち』に出演する桜庭ななみが登場。

好評の声優特集は、10月より放送中のテレビアニメ『池袋ウエストゲートパーク』(AT-Xほか)で、主人公のマコト役を演じている熊谷健太郎をピックアップ。1972年に『別冊少女コミック』で発表され、少女漫画の枠を超え愛され続けている萩尾望都の伝説的名作を舞台化したミュージカル・ゴシック『ポーの一族』も大特集する。2018年の宝塚歌劇団での初演時同様、本作でも再度主人公・エドガー役を務める明日海りお、時空を超えた永遠の旅を続けるバンパネラの少年・アラン役でミュージカルに初挑戦する千葉雄大、脚本・演出を手がける小池修一郎氏のインタビューを掲載する。

関連キーワード エンタメ総合