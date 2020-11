2ちゃんねる創設者のひろゆき(西村博之)氏(43)が8日、米大統領選で落選が確実となった現職のトランプ大統領の支持者が歌う楽曲の選曲について自身のツイッターで変更が望ましい旨をつづり、おせっかいを焼いた。

「負けた側のトランプ支持者が大勢集まって『We are the Champions』を歌ってます」。現地の動画を引用しながらトランプ支持者がクイーンの名曲『伝説のチャンピオン』を歌っていることを紹介したが、「ただ、歌詞が”No time for losers(負け犬に割く時間は無い)”なので、選曲変えた方がいいんじゃないかと思いました」と歌の変更を勧めた。

米メディアでは民主党のバイデン前副大統領の当選が確実と報じられ、バイデン氏は現地時間7日夜に勝利を宣言する演説を行った。一方のトランプ氏は敗北を認めないと表明した。