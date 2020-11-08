東京都庁舎
関連キーワード
世界遺産・熊野那智大社で献湯祭 コロナ終息と旅館発展祈願
和歌山県那智勝浦町の世界遺産・熊野那智大社で８日、南紀勝浦温泉旅館組合による毎年恒例の「献湯祭」が営...
11月08日
学校にいながら修学旅行へ ＶＲ映像で京都や奈良に
仮想現実（ＶＲ）の技術を活用することで京都、奈良への修学旅行気分を味わえるイベントが７日、日本大学第...
イタリアの新規感染３万９千人 ３日連続で過去最多更新
【ローマ共同】イタリア政府は７日、新型コロナウイルスの感染者が前日から３万９８１１人増え累計９０万人...
コロナ禍と高齢化を議論 都内で養老さんらシンポ
公益財団法人新聞通信調査会が主催し、新型コロナの感染拡大に伴う「新しい生活様式」や高齢化社会について...
鹿児島の天文館、知事が視察 クラスターのショーパブも
鹿児島県の塩田康一知事は７日、鹿児島市の繁華街・天文館で、飲食店などの新型コロナウイルス感染防止対策...
感染者、３日連続で１０００人超 北海道、神奈川で過去最多
国内では７日、新たに１３２３人の新型コロナウイルスの感染者が確認された。感染者数が千人を超えるのは３...
11月07日