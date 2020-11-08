東京都庁舎

東京都は８日、新型コロナウイルスの感染者が新たに１８９人報告されたと明らかにした。累計は３万２６１８人となった。

都内は直近７日間の１日当たりの平均感染者数が１００人台の後半で横ばいの状況が続いてきたが、再び微増の兆しが見られている。大学や病院、福祉施設などでのクラスター（感染者集団）も発生している。



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