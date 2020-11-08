講談社の漫画誌『ヤングマガジン』が運営するウェブメディア『ヤンマガWeb』が、8日から坂道シリーズ（乃木坂46・櫻坂46・日向坂46）の最新期メンバーをフィーチャーするグラビア連載新企画「坂道ネクストジェネレーション＋（プラス）」をスタートする。

最新期メンバーとは、2018年夏に行われた「坂道合同オーディション」に合格してメンバーになった乃木坂46の4期生、櫻坂46（旧・欅坂46）の2期生、日向坂46（旧・けやき坂46）の3期生の合計35名（「坂道研修生」を経て各グループに配属となったメンバー含む）。毎週日曜に1人ずつ、プレミアムな撮り下ろしソログラビアが1ヶ月限定・完全無料で公開される。

また、この企画は通常のグラビアの見方とは異なり、このために新開発された世界初の「縦横ビューアー」を採用し、上下左右・4方向にスクロールが可能。雑誌の誌面にはないウェブならではの新感覚なグラビアを体験できる。

2日発売の『ヤングマガジン』49号誌面でも発表のあった通り、各グループの最年少メンバーから公開がスタート。第1弾は乃木坂46・筒井あやめ（8日公開）、第2弾は櫻坂46・山崎天（15日公開）、第3弾は日向坂46・上村ひなの（22日公開）。以降、続々とメンバーが登場していく。

【登場メンバー（2020年11月8日時点の予定）】

※登場順は順次、サイト・公式Twitterにて発表される。

＜乃木坂46・4期生メンバー（50音順）＞

遠藤さくら、賀喜遥香、掛橋沙耶香、金川紗耶、北川悠理、黒見明香、佐藤璃果、柴田柚菜、清宮レイ、田村真佑、筒井あやめ、早川聖来、林瑠奈、松尾美佑、矢久保美緒、弓木奈於

＜櫻坂46・2期生メンバー（50音順）＞

井上梨名、関有美子、武元唯衣、田村保乃、藤吉夏鈴、松田里奈、松平璃子、森田ひかる、山崎天、遠藤光莉、大園玲、大沼晶保、幸阪茉里乃、増本綺良、守屋麗奈

＜日向坂46・2期生メンバー（50音順）＞

上村ひなの、高橋未来虹、森本茉莉、山口陽世

●坂道ネクストジェネレーション＋ スペシャルサイト

https://yanmaga.jp/specials/sakamichi/

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