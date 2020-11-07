阪神が３連勝。四回に木浪が先制二塁打、六回は大山が２８号ソロ本塁打を放った。秋山は７回０／３を３安打無得点に抑え、無四球で１１勝目。広島は中村祐を援護できず、２分けを挟む連勝は７で止まり、５年ぶりのシーズン負け越し決定。

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