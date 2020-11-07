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申ジエが首位、木村彩子１打差 女子ゴルフ第２日
ＴＯＴＯジャパンクラシック第２日（７日・茨城県太平洋クラブ美野里＝６５５４ヤード、パー７２）今季２勝...
11月07日
ラグビー、早大が開幕５連勝 関東大学リーグ対抗戦
ラグビーの関東大学リーグ対抗戦は７日、東京・秩父宮ラグビー場で１試合が行われ、昨季の全国大学選手権を...
大相撲、場所継続は専門家と協議 コロナ感染者発生の場合
日本相撲協会の尾車事業部長（元大関琴風）は７日、大相撲１１月場所（８日初日・両国国技館）で親方や力士...
五輪払い戻し、１０日未明から 返金は１２月下旬以降
新型コロナウイルス感染拡大の影響で来夏に延期された東京五輪の販売済みチケットについて、大会組織委員会...
新王者の中谷「だんだんと実感」 ボクシング王座獲得から一夜明け
世界ボクシング機構（ＷＢＯ）フライ級新王者で２２歳の中谷潤人（Ｍ・Ｔ）が王座獲得から一夜明けた７日、...
五輪の聖火展示、金沢でスタート 松本薫さんがランタン設置
新型コロナウイルスの感染拡大に伴い、来夏に延期された東京五輪の聖火の一般展示が７日、金沢市で始まった...