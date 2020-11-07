東京、新たに２９４人が感染　コロナ、週平均増加の兆し

2020年11月7日 15時18分 (11月7日 15時24分更新) 会員限定
　東京都庁

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　東京都は７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２９４人報告されたと明らかにした。累計は３万２４２９人となった。
　都内は直近７日間の１日当たりの平均感染者数が１００人台で横ばいの状況が続いてきたが、再び２００人台に迫っており、微増の兆しが見られる。大学や病院、福祉施設などでのクラスター（感染者集団）発生が目立っている。

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