東京都庁

東京都は７日、新型コロナウイルスの感染者が新たに２９４人報告されたと明らかにした。累計は３万２４２９人となった。

都内は直近７日間の１日当たりの平均感染者数が１００人台で横ばいの状況が続いてきたが、再び２００人台に迫っており、微増の兆しが見られる。大学や病院、福祉施設などでのクラスター（感染者集団）発生が目立っている。



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