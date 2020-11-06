レフトの守備位置で練習する根尾

◇6日 中日ーヤクルト（ナゴヤドーム）

6日にナゴヤドームで行われる中日―ヤクルト戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。5日に引退会見を開いた吉見が、トヨタ自動車の後輩・木下拓とのバッテリーで現役最後のマウンドに上がる。また根尾が8月11日の広島戦（マツダ）以来、約3カ月ぶりにスタメンに名を連ねた。

【ヤクルト】

1番・左・山崎

2番・二・宮本

3番・中・塩見

4番・一・村上

5番・遊・西浦

6番・右・藤井

7番・三・広岡

8番・捕・中村

9番・投・高橋

【中日】

1番・中・大島

2番・遊・京田

3番・二・阿部

4番・一・A・マルティネス

5番・右・武田

6番・三・石垣

7番・左・根尾

8番・捕・木下拓

9番・投・吉見