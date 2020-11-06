【中日スタメン】吉見が現役最後のマウンドへ 根尾が3カ月ぶり「7番・左翼」高橋に代わり「6番・三塁」に石垣
2020年11月6日 17時24分
◇6日 中日ーヤクルト（ナゴヤドーム）
6日にナゴヤドームで行われる中日―ヤクルト戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。5日に引退会見を開いた吉見が、トヨタ自動車の後輩・木下拓とのバッテリーで現役最後のマウンドに上がる。また根尾が8月11日の広島戦（マツダ）以来、約3カ月ぶりにスタメンに名を連ねた。
【ヤクルト】
1番・左・山崎
2番・二・宮本
3番・中・塩見
4番・一・村上
5番・遊・西浦
6番・右・藤井
7番・三・広岡
8番・捕・中村
9番・投・高橋
2番・二・宮本
3番・中・塩見
4番・一・村上
5番・遊・西浦
6番・右・藤井
7番・三・広岡
8番・捕・中村
9番・投・高橋
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・右・武田
6番・三・石垣
7番・左・根尾
8番・捕・木下拓
9番・投・吉見
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・右・武田
6番・三・石垣
7番・左・根尾
8番・捕・木下拓
9番・投・吉見
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