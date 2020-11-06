『M-1』審査員3年連続で同メンバー 松本人志は今年で14回目の担当に

12月20日に放送される『M-1グランプリ2020』決勝（ABCテレビ・テレビ朝日系列）の司会と審査員の顔ぶれが6日、明らかになった。司会は今田耕司（14回目）と上戸彩（9回目）、審査員は松本人志（14回目）、オール巨人（8回目）、上沼恵美子（8回目）、中川家・礼二（6回目）、富澤たけし（4回目）、立川志らく（3回目）、塙宣之（3回目）の7人（※回数順、同数の場合は50音順）。3年連続で同じ審査員が顔をそろえるのは、M-1史上初となる。

今回は、過去最高を記録した5040組を上回る5081組がエントリーし、史上最高を更新。予選は8月1日にスタートし、漫才日本一の称号と賞金1000万円をかけて、現在2回戦の真っ最中だが、決勝当日には、敗者復活戦も行われる。

■『M-1グランプリ』歴代審査員一覧【優勝コンビ】

2001年：島田紳助、松本人志、鴻上尚史、ラサール石井、春風亭小朝、青島幸男、西川きよし【中川家】

2002年：島田紳助、松本人志、大竹まこと、ラサール石井、島田洋七、中田カウス、立川談志【ますだおかだ】

2003年：島田紳助、松本人志、南原清隆、島田洋七、ラサール石井、大竹まこと、中田カウス【フットボールアワー】

2004年：西川きよし、南原清隆、大竹まこと、島田洋七、春風亭小朝、ラサール石井、中田カウス【アンタッチャブル】

2005年：島田紳助、松本人志、渡辺正行、大竹まこと、島田洋七、ラサール石井、中田カウス【ブラックマヨネーズ】

2006年：島田紳助、松本人志、南原清隆、渡辺正行、島田洋七、大竹まこと、中田カウス【チュートリアル】

2007年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、ラサール石井、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【サンドウィッチマン】

2008年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、渡辺正行、オール巨人、大竹まこと、中田カウス【NON STYLE】

2009年：島田紳助、松本人志、上沼恵美子、東国原英夫、オール巨人、渡辺正行、中田カウス【パンクブーブー】

2010年：島田紳助、松本人志、南原清隆、大竹一樹、渡辺正行、宮迫博之、中田カウス【笑い飯】

2015年：中川家・礼二、増田英彦、岩尾望、吉田敬、徳井義実、富澤たけし、石田明、佐藤哲夫、笑い飯・哲夫【トレンディエンジェル】

2016年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉【銀シャリ】

2017年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、博多大吉、春風亭小朝、渡辺正行【とろサーモン】

2018年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【霜降り明星】

2019年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【ミルクボーイ】

2020年：松本人志、オール巨人、上沼恵美子、中川家・礼二、富澤たけし、立川志らく、塙宣之（ナイツ）【？】

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