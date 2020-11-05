三重で新たに男児感染　食事会クラスター、１５人に

2020年11月5日 16時16分 (11月5日 16時17分更新) 会員限定
　三重県は５日、新たに鈴鹿市に住む１０歳未満の未就学男児が新型コロナウイルスに感染したと発表した。クラスター（感染者集団）が発生した複数の家族での食事会に参加しており、関連する感染者は１５人となった。
　県内の感染確認は、クルーズ船乗客１人を含め５６８人となった。

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