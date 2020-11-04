国土交通省
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修学旅行はＧｏＴｏ「割引対象」 文科相、積極的な活用呼び掛け
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「学問の自由を守れ」 学術会議問題巡り国会前で抗議集会
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11月03日
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枝野氏、菅首相批判「支離滅裂」 学術会議の任命拒否答弁
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