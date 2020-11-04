国土交通省

国土交通省は４日、マスクを着用していない客の乗車を断れると定めたタクシー事業者の運送約款を認可した。新型コロナウイルス感染症対策として、東京都内の１０事業者が約款の変更を申請していた。

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