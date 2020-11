嵐の最新アルバム『This is 嵐』が「11/2付オリコンデイリーアルバムランキング」で1位を獲得

年内で活動休止する人気グループ・嵐の最新アルバム『This is 嵐』が、店着初日となる11月2日に42.2万枚を売り上げ、同日の売上を集計した「11/2付オリコンデイリーアルバムランキング」で1位を獲得した。

本作は、嵐のCDデビュー記念日となる11月3日発売の、17枚目のオリジナルアルバム。前作『untitled』(2017年10月発売)から3年ぶりのアルバムとなる本作には、昨年9月発売の「BRAVE」、昨年11月に初のデジタルシングルとして配信リリースされた「Turning Up」、シングルとしては初のミリオンを達成した「カイト」(7月発売)などを含む全11曲を収録。

初回限定盤DVD(2CD+DVD)、初回限定盤Blu-ray(2CD+Blu-ray)、通常盤(CD)の3形態でリリースされ、初回限定盤2形態のDISC2には「A・RA・SHI:Reborn」「a Day in Our Life:Reborn」「One Love:Reborn」「Love so sweet:Reborn」「Face Down:Reborn」「Turning Up(R3HAB Remix)」の全6曲が、初回限定盤の付属DVD/Blu-ray(内容共通)には「BRAVE」「Turning Up」「IN THE SUMMER」「カイト」などのミュージックビデオ(MV)に加え、アルバムリード曲のMV+メイキング映像が収められている。

なお、嵐は3日に、東京・国立競技場で事前収録した『アラフェス 2020 at 国立競技場』を配信した。

■嵐の主なオリコン記録

1999年

◆「A・RA・SHI」(1999年11月3日発売)CDデビュー、

オリコン週間シングルランキング初登場1位 初週55.7万枚(累積売上枚数:97.3万枚)



2008年

◆「truth/風の向こうへ」(最高位1位/累積売上枚数:65.9万枚)で

初のオリコン年間シングルランキング1位



2009年

◆ベスト・アルバム『5×10 All the BEST! 1999-2009』(最高位1位/累積売上枚数:198.9万枚)が初のミリオンセラー。

◆初のアーティスト別セールス部門 大賞を獲得



2019年

◆ベスト・アルバム『5×20 All the BEST!! 1999-2019』(ジェイ・ストーム/2019年6月26日発売/最高位1位/累積売上枚数:215.1万枚)初週売上130.4万枚は、2010年代最高初週売上を記録。「アルバム累積売上枚数ミリオン突破作品数」は、『5×10 All the BEST! 1999-2009』、『僕の見ている風景』、『Japonism』に続き、通算4作目。



◆初のデジタルシングル「Turning Up」(ジェイ・ストーム/2019年11月3日配信開始/最高位1位/累積DL数20.8万DL)で1位獲得。



2020年

◆最新シングル「カイト」(ジェイ・ストーム/2020年7月29日発売/最高位1位/累積売上枚数114.3万枚)がシングル初のミリオンセラー。自己最高初週売上を記録。「週間シングル通算1位獲得作品数」を54作、「週間シングル連続TOP10入り」を58作連続とし、全アーティスト歴代1位を更新。

◆デジタルシングル「Whenever You Call」(ジェイ・ストーム/2020年9月18日配信開始/最高位1位/累積DL数9.0万DL)で通算4作目の1位獲得。

◆最新DVD&Blu-ray Disc『ARASHI Anniversary Tour 5×20』(ジェイ・ストーム/2020年9月30日発売/DVD…最高位1位、累積売上枚数38.6万枚/BD…最高位1位、累積売上枚数60.8万枚)DVDとBDを合計した初週売上91.6万枚は、令和最高累積売上、自己最高初週売上を記録。「週間DVDランキング」、「週間Blu-ray Discランキング」、「週間ミュージックDVD・BDランキング」の「映像3部門同時1位獲得作品数」は10作連続、通算10作で全アーティスト歴代1位タイに。「週間DVD1位連続獲得作品数」を19作連続、「週間DVD1位通算獲得作品数」は通算21作、全アーティスト歴代1位を更新。



◆ミュージックDVD・BD総売上枚数(DVD総売上枚数1162.8万枚、BD総売上枚数341.1万枚、合計総売枚数1503.9万枚)で歴代1位。

・「週間シングルランキング」は1968/1/4付よりスタート。

・「週間アルバムランキング」は1970/1/5付よりスタート。

・「週間デジタルシングル(単曲)ランキング」は2017/12/25付よりスタート。

・「週間DVDランキング」は1999/4/5付よりスタート。

・「週間BDランキング」は2008/7/7付よりスタート。

・「ミュージックDVD&BDランキング」は2013/10/14付よりスタート。

【音楽関連/年間】

<アーティスト別セールス部門>

◆アーティスト別セールス部門 大賞:通算8度(2009年、2010年、2013年~2017年、2019年の通算8度)は、全アーティスト歴代1位



◆アーティスト別セールス部門 大賞:5年連続(2013年~2017年の5年連続)は、全アーティスト歴代1位



<シングル>

◆シングルTOP10入り:11年連続(2007年~2017年の11年連続)は、全アーティスト歴代1位



【映像関連/年間】

<DVD>

◆DVD年間1位獲得:通算7度(2011年、2012年、2013年、2014年、2015年、2017年、2019年の通算7度)は全アーティスト歴代1位

※「年間DVDランキング」は1999年よりスタート



<ミュージックDVD・Blu-ray Disc>

◆ミュージックDVD・Blu-ray Disc年間1位獲得:通算4度(2014年、2015年、2017年、2019年の通算4度)は、全アーティスト歴代1位

※「年間ミュージックDVD・Blu-ray Discランキング」は2014年よりスタート

<クレジット:オリコン調べ(11/9付:集計期間:10月26日~11月1日)>

