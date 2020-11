嵐が3日、東京・国立競技場で事前収録した2部構成の無観客ライブ「アラフェス 2020」を配信した。アラフェスは、ファンから「シングル曲」「カップリング曲」「アルバム曲」からリクエスト曲を募集した上でセットリストを考案する嵐と嵐ファンのお祭り。PART2のクライマックスは、シングルの上位3曲をカウントダウン方式で歌った。

3位はデビュー曲の「A・RA・SHI」。AR技術を使った演出とともに、当時のミュージックビデオをスクリーンに流してメンバーが過去の自分と“共演”した。

2位は「感謝カンゲキ雨嵐」。嵐の代表曲中の代表曲で、文字どおりファンへの感謝がぎっしりとつまった名曲だ。櫻井は自身のラップパートを「いつか靴底で踏みつけたfaithが 国立で会って血を燃やす」とアレンジして歌った。

そして1位に輝いたのはちょうど1年前のこの日に配信がスタートした「Turning Up」。英語詞と日本語詞を織り交ぜて世界に向けて放った同曲で、「美 少年」らジャニーズJr.とダンサーたちとともににぎやかにステージを彩った。

◆「アラフェス 2020」主な歌唱曲◆

【PART1】

Love so sweet

言葉より大切なもの

Love Situation

Summer Splash!

ファイトソング

Rain(大野智ソロ)

ユメニカケル

Lucky Man

5×10

【PART2】

5×20

Happiness

FESTIVAL NIGHT(CARNIVAL NIGHT part2)

Sugar

IN THE SUMMER

Whenever You Call

Monster

カイト

A・RA・SHI

感謝カンゲキ雨嵐

Turning Up