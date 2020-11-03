E・ZO FUKUOKA、完全オープン　全エンターテイメントコンテンツそろう

2020年11月3日 19時21分 (11月3日 20時06分更新)
「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」の完全オープン記念のセレモニーの模様 （C）SoftBank HAWKS

「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」の完全オープン記念のセレモニーの模様 （C）SoftBank HAWKS

  • 「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」の完全オープン記念のセレモニーの模様 （C）SoftBank HAWKS
　アイドルグループ・HKT48の新たな専用劇場「西日本シティ銀行 HKT48劇場」が2日、福岡 PayPayドームそばの複合エンターテインメント施設「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」1階にオープン。6階のイベントホールも開き、これで同施設の全てのエンターテイメントコンテンツが開業し、完全オープンした。
【写真】HKT48や銀シャリが参加したセレモニーの模様
　「よしもと福岡 大和証券／CONNECT劇場」の収容人数引き上げも行われ、“博多のチョコのはじまりどころ”として知られる銘店「チョコレートショップ 博多の石畳」と「MLB cafe FUKUOKA」のコラボスイーツなど、営業中のフロアでの新たな取組みも始まった。
■『BOSS E・ZO FUKUOKA』フロアコンテンツ一覧
RF：絶景3兄弟（すべZO・つりZO・のぼZO）
6・7F：V World AREA
7F：よしもと福岡 大和証券／CONNECT劇場
6F：イベントホール
5F：チームラボフォレスト 福岡-SBI証券
4F：王貞治ベースボールミュージアム Supported by リポビタンD
3F：MLB cafe FUKUOKA
3F：The FOODHALL
1F：西日本シティ銀行 HKT48劇場
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