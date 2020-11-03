E・ZO FUKUOKA、完全オープン 全エンターテイメントコンテンツそろう
2020年11月3日 19時21分 (11月3日 20時06分更新)
アイドルグループ・HKT48の新たな専用劇場「西日本シティ銀行 HKT48劇場」が2日、福岡 PayPayドームそばの複合エンターテインメント施設「BOSS E・ZO FUKUOKA（ボス イーゾ フクオカ）」1階にオープン。6階のイベントホールも開き、これで同施設の全てのエンターテイメントコンテンツが開業し、完全オープンした。
「よしもと福岡 大和証券／CONNECT劇場」の収容人数引き上げも行われ、“博多のチョコのはじまりどころ”として知られる銘店「チョコレートショップ 博多の石畳」と「MLB cafe FUKUOKA」のコラボスイーツなど、営業中のフロアでの新たな取組みも始まった。
■『BOSS E・ZO FUKUOKA』フロアコンテンツ一覧
RF：絶景3兄弟（すべZO・つりZO・のぼZO）
6・7F：V World AREA
7F：よしもと福岡 大和証券／CONNECT劇場
6F：イベントホール
5F：チームラボフォレスト 福岡-SBI証券
4F：王貞治ベースボールミュージアム Supported by リポビタンD
3F：MLB cafe FUKUOKA
3F：The FOODHALL
1F：西日本シティ銀行 HKT48劇場
RF：絶景3兄弟（すべZO・つりZO・のぼZO）
6・7F：V World AREA
7F：よしもと福岡 大和証券／CONNECT劇場
6F：イベントホール
5F：チームラボフォレスト 福岡-SBI証券
4F：王貞治ベースボールミュージアム Supported by リポビタンD
3F：MLB cafe FUKUOKA
3F：The FOODHALL
1F：西日本シティ銀行 HKT48劇場
『BOSS E・ZO FUKUOKA』、7・21開業決定 HKT48や吉本の劇場、チームラボの新ミュージアムも
ホークス選手、E・ZO FUKUOKA施設を先行体験 松田選手「熱男ではなくビビリ男に…」
ソフトバンク、PayPayドーム球場グルメのテイクアウト開始 バレンティン選手のメニューも先行販売
吉本興業、福岡に13館目の常設直営劇場『CONNECT劇場』オープン 初日公演に華大、ロバートら登場
【イメージ画】2020年オープン…TDL新エリア「美女と野獣」外観＆内装
ホークス選手、E・ZO FUKUOKA施設を先行体験 松田選手「熱男ではなくビビリ男に…」
ソフトバンク、PayPayドーム球場グルメのテイクアウト開始 バレンティン選手のメニューも先行販売
吉本興業、福岡に13館目の常設直営劇場『CONNECT劇場』オープン 初日公演に華大、ロバートら登場
【イメージ画】2020年オープン…TDL新エリア「美女と野獣」外観＆内装
PR情報