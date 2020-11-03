【中日スタメン】1軍登録の根尾はベンチスタート 今季7勝・福谷の好投で連敗ストップだ
2020年11月3日 13時36分
◇3日 中日―DeNA（ナゴヤドーム）
3日にナゴヤドームで行われる中日ーDeNA戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。
6連敗中の中日は先発が福谷。10月20日のDeNA戦（ナゴヤドーム）で7イニングを1失点で7勝目を挙げた相手に好投を披露したい。
また、同日に出場選手登録された根尾はベンチスタート。試合前のシートノックでは右翼と二塁の守備位置についた。
【DeNA】
1番・中・梶谷
2番・二・大和
3番・左・神里
4番・右・オースティン
5番・一・ソト
6番・遊・柴田
7番・三・伊藤裕
8番・投・大貫
9番・捕・戸柱
1番・中・梶谷
2番・二・大和
3番・左・神里
4番・右・オースティン
5番・一・ソト
6番・遊・柴田
7番・三・伊藤裕
8番・投・大貫
9番・捕・戸柱
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・武田
8番・捕・木下拓
9番・投・福谷
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・武田
8番・捕・木下拓
9番・投・福谷
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