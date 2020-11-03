【中日スタメン】1軍登録の根尾はベンチスタート 今季7勝・福谷の好投で連敗ストップだ

2020年11月3日 13時36分

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中日・福谷

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◇3日　中日―DeNA（ナゴヤドーム）
　3日にナゴヤドームで行われる中日ーDeNA戦のスターティングメンバーが同日の試合前に発表された。
　6連敗中の中日は先発が福谷。10月20日のDeNA戦（ナゴヤドーム）で7イニングを1失点で7勝目を挙げた相手に好投を披露したい。
　また、同日に出場選手登録された根尾はベンチスタート。試合前のシートノックでは右翼と二塁の守備位置についた。
【DeNA】
1番・中・梶谷
2番・二・大和
3番・左・神里
4番・右・オースティン
5番・一・ソト
6番・遊・柴田
7番・三・伊藤裕
8番・投・大貫
9番・捕・戸柱
【中日】
1番・中・大島
2番・遊・京田
3番・二・阿部
4番・一・A・マルティネス
5番・三・高橋
6番・右・平田
7番・左・武田
8番・捕・木下拓
9番・投・福谷

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