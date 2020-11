アーティストによる一発撮りのパフォーマンスを配信するYouTubeチャンネル「THE FIRST TAKE」で公開された、シンガーソングライター・あいみょんが作詞作曲を担当しDISH//(北村匠海)が歌う「猫」を原案とする物語がドラマ化。テレビ東京のドラマ25枠(毎週金曜 深0:52)で、11月13日より放送開始となる。このたび、物語とリンクした毎回異なるエンディング映像に、主題歌「猫 ~THE FIRST TAKE ver.~」を担当したDISH//のメンバーが出演することが発表された。

エンディング映像の撮影では、「ドラマの締めだからしっかり演じないと!」と意気込んでいたDISH//のメンバーたち。どのような映像に仕上がっているのか…。エンディング映像にも注目だ。

同ドラマは、脳に腫瘍があり医者から余命宣告を受け自らの死と向き合う女性・金子みねこ(小西桜子)と、やりたいことや夢もなくその日暮らしの生活を送るフリーター・天音光司(前田旺志郎)が、一匹の“猫”をきっかけに出会い、カップルとなった2人の「いつもと同じ帰り道」を通して男女それぞれの視点で描かれる、切なくも温かいラブストーリー。

本作の脚本・監督を務める金井純一氏は「『猫』のドラマ化の話が来た時、不安は一切ありませんでした。だってあいみょんが作り、DISH//が歌い上げる「猫」には、心を打つ強い想いがたくさん詰め込まれていたから。物語は、あっという間に書き上げることができました。ドラマは若い2人の恋愛を通して、生きること、人を愛することを瑞々しく描いています。小西さんも旺志郎くんも全てを出し切ってくれました。自信を持って皆さんに届けられるドラマになっていると思うので、全力で笑って、全力で泣いて、“猫好き”になってもらえるとうれしいです」とコメントしている。

