ONE OK ROCK

ロックバンド・ONE OK ROCKのライブDVD/Blu-ray『ONE OK ROCK “EYE OF THE STORM” JAPAN TOUR』(10月28日発売)のリリースを記念し、インスタグラムのストーリーズで使用できるARフィルターが登場した。

本作は、昨年9月からスタートした全国アリーナツアーのうち、今年1月に行われた横浜アリーナ公演を映像化したもの。ARフィルターでは、このツアーの冒頭で披露された楽曲「Eye of the Storm」のTaka(Vo)の顔をCG化した印象的な演出を、ユーザー自身の顔で体験できる。

なお、100ページにも及ぶ付属のブックレットは、メンバーの撮り下ろし写真、コメンタリーやライブレポートなど、読み応えのある内容となっている。

