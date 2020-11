デビュー25周年記念の無観客配信ライブを行ったV6

アイドルグループ「V6」がデビュー25周年記念日の1日、東京・国立代々木競技場第一体育館で「V6 For the 25th anniversary」と題した無観客配信ライブを開催した。同所は25年前のデビュー日と10周年、20周年の節目にライブを開催してきた聖地。コロナ禍で直接ファンに会えない分、メンバーが意見を出し合い、配信ライブだからこそできる演出を考案。V6の今を表現する、色気たっぷりのステージに仕上げた。

デビューから丸300カ月を迎えたこの日、本来ならば、8月から25周年記念ツアーを開催し、ファンと一緒にこの“聖地”でデビュー記念日を迎える予定だった。しかし、新型コロナ感染拡大により、直接会えなくなってしまった。1人でも多くのファンに「今の俺たちを見せたい」という念願が配信ライブによって実現すると、逆転の発想でメンバーはポジティブにとらえた。

リーダーの坂本昌行(49)は「25年前の今日デビューして、この6人で同じ景色を見られるのは奇跡に近いと思う。1回だけで申し訳ないんですが、この1回に僕らとスタッフの思いのすべてを詰め込みました。皆さんにとって、ご褒美になったら非常にうれしい」と語った。

通算102回目となる代々木のステージは、V6の25周年にちなんで、午後6時25分にスタート。井ノ原快彦(44)が「ここまで6人で話したのは25年で初めて」というほど、念入りに打ち合わせを重ねた。事前収録と生のステージを織り交ぜ、全員でセットリストと演出をプロデュースした。

披露した21曲のうち、最新曲「PINEAPPLE」を含む13曲が2015年以降にリリースした楽曲。過去を振り返るというより、V6の今とこれからを見据えることにこだわった。デビューから25年同じメンバーで苦楽をともにし、まもなく全員が40代となる今だからこそ出せる色気や味わいをぎっしり詰め込んだ。

岡田准一(39)は「スタッフは(V6と掛け合わせて)『シブい6だった』と言ってくれた。自分たちと向き合って、存在意義を話し合ったから見せたいものが創(つく)り上げられた」と語った。

あらためて、デビューから一度も変わらないメンバーで四半世紀を駆け抜けてきたことについて、「僕らって面白いことに目標を作らないグループ。目の前にあることを一生懸命やって、個人の活動を密に頑張ってやっているときこそ、V6を見つめ直したときに『やっぱり自分たちのうちは、ここなんだな』というので今があるんじゃないかと思う」としみじみ。

井ノ原も「年がこんなにバラバラなのに、ばっちりハマる瞬間が25年の間で何度かあった。ジャニーさん(故ジャニー喜多川社長)という人に選ばれてここにいるのが、奇跡のようなグループだと思う」と話した。

V6の25周年を記念した「V6 Visual Book」が、ジャニーズのオンラインストア限定で販売されることが決まった。この日のライブの模様のほか、岡田がカメラマンとなって撮影したメンバーの秘蔵ショットなど全148ページの大ボリュームで、価格は税込み2800円。

岡田が「一番近くで(メンバーを)長く見ているので、専属カメラマンです」と誇らしげに語ると、三宅健(41)も「(自分たちと)あり得ない距離にいるからね」と納得顔。この日のライブ中のトークコーナーでも、メンバーの応援うちわを手にした他の5人を岡田が撮影した。

◆V6 25周年記念日ライブ曲目◆

(1)Right Now

(2)KEEP GOING

(3)Supernova

(4)SILENT GALAXY

(5)Wait for You

(6)サンダーバード

(7)星が降る夜でも

(8)ある日願いが叶ったんだ

(9)Swing!

(10)SPOT LIGHT

(11)All For You

(12)PINEAPPLE

(13)TL※インストゥルメンタル

(14)GOLD

(15)Can't Get Enough

(16)Air

(17)It's my life

(18)SPARK

(19)Super Powers

(20)WALK

(21)羽根