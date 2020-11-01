大阪で１２３人感染　６日連続１００人以上

2020年11月1日 18時39分 (11月1日 18時49分更新) 会員限定
　大阪市役所＝１日午後０時１１分（共同通信社ヘリから）

　大阪市役所＝１日午後０時１１分（共同通信社ヘリから）

  • 　大阪市役所＝１日午後０時１１分（共同通信社ヘリから）
　大阪府は１日、１２３人が新型コロナウイルスに感染したと発表した。１００人以上となるのは６日連続。府内の感染確認は１万２８７６人になった。

関連キーワード

logo-en-hatena
logo-en-line
PR情報

話題の最新ニュース

記事一覧